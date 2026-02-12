search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:35
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

12.02.2026 10:24

Η… αχάμπαρη Τόνια από τις επιθέσεις του Λάμπρου

12.02.2026 10:24
TONIA_ANTONIOU_2023

Απίστευτες σκηνές στην ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ εκτυλίχθηκαν κάποια στιγμή με τον υπεύθυνο της «επιτροπής» Πέτρο Λάμπρου να επιτίθεται στην Τόνια Αντωνίου.

Προς διευκρίνιση ο Λάμπρου είναι επικεφαλής μίας επιτροπής, που δεν έχει… συγκροτηθεί καν – είναι συνήθεια να ορίζονται οι επικεφαλής και μετά από καιρό να προκύπτει και η ίδια η επιτροπή!   

Τι έκανε ο Λάμπρου που ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα του… Ανδρέα Παπανδρέου, ήτοι έκανε κουμάντο στο ΠΑΣΟΚ πριν… 40 χρόνια και βάλε;

Έκανε ένα ιδιότυπο… εσωκομματικού τύπου «μπούλινγκ» στην έμπειρη και… αχάμπαρη (με την καλή εννοια, δηλαδή ότι δεν χαμπαριάζει από μαγκιές) από τις σκληρές μεθοδεύσεις της Χαριλάου Τόνια, ώστε να περιορίσει τις αντιδράσεις άλλων που δεν έχουν και την σκληραγώγηση ή την αποφασιστικότητα της άλλοτε γραμματέως της νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Η Αντωνίου έχει αντιδράσει με έντονο τρόπο στον αλγόριθμο της Χαριλάου και ο Λάμπρου έχει αναλάβει να καταστείλει αυτές τις αντιδράσεις, για να έχετε την εικόνα της ωραίας ατμόσφαιρας στο Κίνημα…

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:35
