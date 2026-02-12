«Σφίγγα» η Ντόρα για το αν θα είναι υποψήφια στις εκλογές

Δεν ξεκαθάρισε τις προθέσεις της σχετικά με το αν θα είναι υποψήφια βουλευτής στις επόμενες εθνικές εκλογές η Ντόρα Μπακογιάννη, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε από τους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ.

«Εγώ είμαι βουλευτής Χανίων, ο στόχος μου είναι να ολοκληρώσω τη θητεία μου με επιτυχία και όταν θα την εκπληρώσω, θα σας πω», σημείωσε προσθέτοντας ότι «δεν μπορώ να σας το πω. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, δεν εξαρτάται από μένα. Το σκέφτομαι, αλλά εξαρτάται και από το κόμμα μου. Δεν είμαι μοναχικός καβαλάρης. Εξαρτάται και από τις αποφάσεις της παράταξης και από κει και πέρα θα το δούμε. Την πολιτική μετά βεβαιότητας δεν πρόκειται να την αφήσω, τώρα αν κοινοβουλευτικά έφτασε η ώρα ολοκλήρωσης του κύκλου, θα το δούμε».

Τώρα, δεν ξέρουμε αν πίσω από αυτή την… ασάφεια κρύβεται η φήμη περί καθόδου στις εκλογές του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος, πάντως, δηλώνει ότι επιδιώκει να επιστρέψει στο Δήμο Αθηναίων. Ίδωμεν…

