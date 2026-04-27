search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 14:19
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

YFSF: Σάρωσε στην τηλεθέαση και κατατρόπωσε τον ανταγωνισμό

Κανένα περιθώριο στον ανταγωνισμό δεν άφησε το δεύτερο live του YFSF, με το show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 να χαρίζει στον σταθμό του Αμαρουσίου ιδιαίτερα υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση, φθάνοντας σε τέταρτο μια ανάσα πριν το 30% στο γενικό σύνολο.

Το δεύτερο επεισόδιο του YFSF συγκέντρωσε μεγαλύτερα ποσοστά από την πρεμιέρα (όπου είχε κάνει 20%), φτάνοντας το 21,5% στο δυναμικό κοινό και αναγκάζοντας με μονοψήφια τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, το 1% Club και το Survivor αρκέστηκαν στο 8-9,5% και την ίδια ώρα το «Τελευταίο Νησί» της ΕΡΤ έφτασε μετά βίας το 3%. Όσο για τη βραδινή -πια- εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο ΟΡΕΝ, σημείωσε μόλις 2%.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο γενικό σύνολο, όπου το show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 έκλεισε με τηλεθέαση 22,1% (21,2% στην πρεμιέρα) έναντι 11,3% -δηλαδή double score- του Survivor.

Στο 9,8% περιορίστηκε το νέο τηλεπαιχνίδι του Πέτρου Πολυχρονίδη και στο 4,7% το «Τελευταίο Νησί». Ουραγός ο Θανάσης Πάτρας που και εδώ συγκέντρωσε το 2,7% του κοινού.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
YFSF – 21,5%
1% Club – 9,5%
Survivor – 8,2%
Το Τελευταίο Νησί – 3,1%
Ψυχαγωγία Κυριακάτικα – 1,9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
YFSF – 22,1%
Survivor – 11,3%
1% Club – 9,8%
Το Τελευταίο Νησί – 4,7%
Ψυχαγωγία Κυριακάτικα – 2,7%

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3