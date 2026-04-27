YFSF: Σάρωσε στην τηλεθέαση και κατατρόπωσε τον ανταγωνισμό

Κανένα περιθώριο στον ανταγωνισμό δεν άφησε το δεύτερο live του YFSF, με το show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 να χαρίζει στον σταθμό του Αμαρουσίου ιδιαίτερα υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση, φθάνοντας σε τέταρτο μια ανάσα πριν το 30% στο γενικό σύνολο.

Το δεύτερο επεισόδιο του YFSF συγκέντρωσε μεγαλύτερα ποσοστά από την πρεμιέρα (όπου είχε κάνει 20%), φτάνοντας το 21,5% στο δυναμικό κοινό και αναγκάζοντας με μονοψήφια τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, το 1% Club και το Survivor αρκέστηκαν στο 8-9,5% και την ίδια ώρα το «Τελευταίο Νησί» της ΕΡΤ έφτασε μετά βίας το 3%. Όσο για τη βραδινή -πια- εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο ΟΡΕΝ, σημείωσε μόλις 2%.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο γενικό σύνολο, όπου το show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 έκλεισε με τηλεθέαση 22,1% (21,2% στην πρεμιέρα) έναντι 11,3% -δηλαδή double score- του Survivor.

Στο 9,8% περιορίστηκε το νέο τηλεπαιχνίδι του Πέτρου Πολυχρονίδη και στο 4,7% το «Τελευταίο Νησί». Ουραγός ο Θανάσης Πάτρας που και εδώ συγκέντρωσε το 2,7% του κοινού.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

YFSF – 21,5%

1% Club – 9,5%

Survivor – 8,2%

Το Τελευταίο Νησί – 3,1%

Ψυχαγωγία Κυριακάτικα – 1,9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

YFSF – 22,1%

Survivor – 11,3%

1% Club – 9,8%

Το Τελευταίο Νησί – 4,7%

Ψυχαγωγία Κυριακάτικα – 2,7%

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Το νέο τοπίο των ΜΜΕ στην Ουάσιγκτον με αφορμή το φετινό δείπνο των διαπιστευμένων στον Λευκό Οίκο

Έξαλλος ο Τραμπ με δημοσιογράφο: Δεν είμαι βιαστής, ντροπή σου (Video)

«Όλοι κάτω από τα τραπέζια!»: Ο Μιχάλης Ιγνατίου για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (Video)



