Υπουργός Τουρισμού Ισπανίας: «Κλείστε τώρα αεροπορικά εισιτήρια για διακοπές γιατί θα ανέβουν οι τιμές λόγω Μέσης Ανατολής»

Να αγοράσουν από τώρα τα αεροπορικά εισιτήρια για τις διακοπές τους, ώστε να αποφύγουν το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές λόγω των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου, προέτρεψε τους πολίτες ο υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας.

Η Ισπανία, η οποία υποδέχθηκε αριθμό ρεκόρ 97 εκατομμυρίων τουριστών πέρυσι, 3,5% περισσότερους από το 2024, θα μπορούσε να διατηρήσει παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης φέτος, πρόσθεσε ο Ζόρντι Ερέου.

Ωστόσο οι υψηλότερες τιμές καυσίμων απειλούν να επιβαρύνουν τη ζήτηση, προειδοποίησε.

«Αυτό που συνιστούμε είναι ο κόσμος να αγοράσει τα εισιτήριά του τώρα επειδή είναι αλήθεια ότι (οι αεροπορικές εταιρείες) χρησιμοποιούν τώρα κηροζίνη που έχει αγοραστεί εδώ και κάποιο καιρό, και ως εκ τούτου υπάρχει ένα στοιχείο διακυμάνσεων των τιμών», σημείωσε ο υπουργός.

«Ήδη είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ισπανικές και οι ευρωπαϊκές αρχές λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη ελλείψεων καυσίμων.

Η διατάραξη στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου ώθησε τις τιμές προς τα πάνω κατά περίπου 50% μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Έρχονται υψηλότερες τιμές το πετρέλαιο

Οι αυξανόμενες τιμές πετρελαίου προσέθεσαν πάνω από 100 δολάρια στην τιμή των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων από την Ευρώπη, με το κόστος αυτό να είναι πιθανό να πυροδοτήσει υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η ομάδα ακτιβιστών Transport & Environment.

Ο Ερέου σημείωσε ότι η Ισπανία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, έχει μεγαλύτερο απόθεμα κηροζίνης και υψηλότερη παραγωγική δυνατότητα από άλλες χώρες.

Ωστόσο προειδοποίησε: «Αν οι χώρες που στέλνουν τουρίστες στην Ισπανία έχουν προβλήματα, θα τα έχουμε κι εμείς».

