Ξεσπάθωσε ο Αραγτσί από τη Μόσχα: «Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ οδήγησαν στον εκτροχιασμό» των συνομιλιών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέρριψε ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, μετά την άφιξή του στη Ρωσία για συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Οι προσεγγίσεις των ΗΠΑ οδήγησαν στον εκτροχιασμό του προηγούμενου γύρου διαπραγματεύσεων, ο οποίος, παρά την πρόοδο που είχε σημειωθεί, δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του λόγω υπερβολικών απαιτήσεων», φέρεται να δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας σημασίας», την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις ανταγωνιστικές κινήσεις αποκλεισμού στην εν λόγω θαλάσσια οδό.

Νέα πρόταση χωρίς τα πυρηνικά

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν υπέβαλε στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, με τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις να αναβάλλονται για μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το Axios, η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο και η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη ως προς το ποιες παραχωρήσεις πρέπει να τεθούν επί τάπητος για το πυρηνικό πρόγραμμα. Η ιρανική πρόταση θα παρακάμπτει αυτό το ζήτημα, με στόχο την ταχύτερη επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, η άρση του αποκλεισμού και ο τερματισμός του πολέμου θα μείωναν την επιρροή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε τυχόν μελλοντικές συνομιλίες ώστε να απομακρυνθεί το υπάρχον εμπλουτισμένο ουράνιο και να πειστεί η Τεχεράνη να αναστείλει τον εμπλουτισμό – δύο πρωταρχικοί πολεμικοί στόχοι για τον Τραμπ.

Ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση στο Situation Room για το Ιράν τη Δευτέρα με την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους των ΗΠΑ. Μια πηγή ανέφερε ότι η ομάδα του Τραμπ θα συζητήσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και τα πιθανά επόμενα βήματα. Ο Τραμπ έδειξε σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή ότι επιθυμεί να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό που στραγγαλίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, ελπίζοντας ότι αυτό θα αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες.

«Όταν έχεις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου να ρέουν μέσα στο σύστημά σου… αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή η γραμμή κλείσει επειδή δεν μπορείς να το βάλεις σε εμπορευματοκιβώτια ή πλοία… αυτό που συμβαίνει είναι ότι η γραμμή εκρήγνυται από μέσα. … Λένε ότι έχουν μόνο περίπου τρεις ημέρες πριν συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι η κρίση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βάθυνε το Σαββατοκύριακο μετά από επίσκεψη του Ιρανού ΥΠΕΞ Άμπας Αραγτσί στην Πακιστάν που δεν είχε πρόοδο. Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, αλλά οι Ιρανοί δεν δεσμεύτηκαν. Τελικά ο Τραμπ είπε ότι η ιρανική στάση τον οδήγησε να ακυρώσει αυτό το ταξίδι.

«Δεν βλέπω κανένα λόγο να τους στείλω σε μια πτήση 18 ωρών στην τρέχουσα κατάσταση.» Είναι πολύ μακρύ. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά με το τηλέφωνο. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν. Δεν θα ταξιδέψουμε απλώς για να καθίσουμε εκεί», είπε ο Τραμπ. Την Κυριακή, ο Αραγτσι είχε συνομιλίες με αξιωματούχους του Ομάν στο Μουσκάτ που επικεντρώθηκαν στο Στενό του Ορμούζ, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Παράκαμψη

Ο Αραγτσι ανέφερε το σχέδιο που παρακάμπτει το πυρηνικό ζήτημα κατά τις συναντήσεις του στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσαν δύο πηγές με γνώση του θέματος. Μία πηγή ανέφερε ότι ο Ιρανός ΥΠΕΞ έκανε σαφές στους μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ το Σαββατοκύριακο ότι δεν υπάρχει ομοφωνία στην ιρανική ηγεσία σχετικά με το πώς να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Η νέα πρόταση, που δόθηκε στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, επικεντρώνεται πρώτα στην επίλυση της κρίσης στο στενό και του αποκλεισμού των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η εκεχειρία θα παρατεινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα μέρη θα συμφωνούσαν σε μια μόνιμη λήξη του πολέμου. Σύμφωνα με την πρόταση, οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινούσαν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού το στενό είχε ανοίξει και ο ναυτικός αποκλεισμός αρθεί.

Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, αλλά δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να την εξετάσουν. «Αυτές είναι ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου. Όπως έχει πει ο πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν τα χαρτιά και θα κάνουν μόνο μια συμφωνία που θα βάζει τον αμερικανικό λαό πρώτα, ποτέ επιτρέποντας στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Όλιβια Ουέιλς στο Axios.

