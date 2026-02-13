Μεταναστευτικό: Ιάσωνας Αποστολόπουλος και Χρήστος Ράμμος συζητούν με αφορμή την παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου»

Με το μεταναστευτικό να βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο, μετά την τραγωδία της Χίου με τους 15 νεκρούς μετανάστες και τους 25 τραυματίες, μια θεατρική παράσταση αποκτά νέα «βαρύτητα».

Ο λόγος για την παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου», στο θέατρο OLVIO, ένα έργο του Θανάση Τριαρίδη που αναφέρεται άμεσα στο μεταναστευτικό και το οποίο ήδη έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις – και αναμένεται να προκαλέσει κι άλλες.

Μετά, λοιπόν, την παράσταση της 18ης Φεβρουαρίου, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό στην οποία θα συμμετάσχουν ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, ο διασώστης Ιάσωνας Αποστολόπουλος και ο συγγραφέας του έργου, Θ. Τριαρίδης, με αντικείμενο τις επαναπροωθήσεις των μεταναστών από τις χώρες τις Δύσης.

Με την κυβέρνηση να δέχεται «πυρά» για το νέο πολύνεκρο περιστατικό στη Χίο, είναι προφανές ότι τόσο το έργο όσο και η συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι εξαιρετικά επίκαιρες, και αναμένεται να πυροδοτήσει νέους προβληματισμούς για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, από την Ελλάδα και συνολικά από την ΕΕ.

