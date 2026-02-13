search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:43
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 13:16

Μεταναστευτικό: Ιάσωνας Αποστολόπουλος και Χρήστος Ράμμος συζητούν με αφορμή την παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου»

13.02.2026 13:16
na kserete pos auto pou akoute einai sfurigma trenou-1

Με το μεταναστευτικό να βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο, μετά την τραγωδία της Χίου με τους 15 νεκρούς μετανάστες και τους 25 τραυματίες, μια θεατρική παράσταση αποκτά νέα «βαρύτητα».

Ο λόγος για την παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου», στο θέατρο OLVIO, ένα έργο του Θανάση Τριαρίδη που αναφέρεται άμεσα στο μεταναστευτικό και το οποίο ήδη έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις – και αναμένεται να προκαλέσει κι άλλες.

Μετά, λοιπόν, την παράσταση της 18ης Φεβρουαρίου, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό στην οποία θα συμμετάσχουν ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, ο διασώστης Ιάσωνας Αποστολόπουλος και ο συγγραφέας του έργου, Θ. Τριαρίδης, με αντικείμενο τις επαναπροωθήσεις των μεταναστών από τις χώρες τις Δύσης.

Με την κυβέρνηση να δέχεται «πυρά» για το νέο πολύνεκρο περιστατικό στη Χίο, είναι προφανές ότι τόσο το έργο όσο και η συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι εξαιρετικά επίκαιρες, και αναμένεται να πυροδοτήσει νέους προβληματισμούς για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, από την Ελλάδα και συνολικά από την ΕΕ.

Διαβάστε επίσης

Μια άγνωστη ιστορία για τον Αναστάση Παπαληγούρα

Δεν απέκλεισε την άμεση εμπλοκή του στην πολιτική ο Παύλος ντε Γκρες

«Καρφί» Παναγόπουλου για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok_1510_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το επιλεκτικό (εκλεκτικό όμως;) γούστο της Χαριλάου

perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

GSEE_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

IRAKLEIO_TROXAIO
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

STOURNARAS_TSIPRAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mετωπική σύγκρουση Τσίπρα – Στουρνάρα: «Ευτυχώς για τη χώρα τον διαψεύσαμε και τα καταφέραμε» – «Το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:43
pasok_1510_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το επιλεκτικό (εκλεκτικό όμως;) γούστο της Χαριλάου

perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

GSEE_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

1 / 3