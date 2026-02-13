search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 11:56
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 10:09

Μια άγνωστη ιστορία για τον Αναστάση Παπαληγούρα

13.02.2026 10:09
ANASTASIS_PAPALIGOURAS

Μια άγνωστη ιστορία για τον Αναστάση Παπαληγούρα έφερε στο φως μέσω ανάρτησης στο facebook ο Πέτρος Δαμιανός, διευθυντής του σχολείου του Ειδικού Κέντρου Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Όπως αναφέρει ο εκπαιδευτικός, ο Παπαληγούρας ήταν εκείνος που από τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης της ΝΔ ανέλαβε προσωπικά και συνέβαλε – παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε – στο να χτιστεί κτίριο που να μπορεί να στεγάσει όλους τους κρατούμενους μαθητές των Φυλακών Αυλώνα.

«Γνωρίζω πολύ καλά το πείσμα που είχε απέναντι σ’ όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν…» γράφει ο Πέτρος Δαμιανός, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντα.

Η ανάρτηση του Πέτρου Δαμιανού:

«Το οφείλω στη μνήμη του Αναστάση Παπαληγούρα… Μαζί με τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του…

Τον είχα καλέσει τον Μάιο του 2004 στο σχολείο μας, το σχολείο του Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα, με την ευκαιρία της παρουσίασης του τεύχους που είχαν δημιουργήσει οι μαθητές μας, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Του ζητήσαμε να φυτέψουμε μαζί, συμβολικά, μια ελιά. Με ρώτησε πια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη που έχει το σχολείο.

“Ένα κτήριο να μας χωράει”, του απάντησα. Το σχολείο είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε από το 2000. Οι κρατούμενοι το αγκάλιασαν αμέσως και μετατρέπονταν σε μαθητές…

Καθημερινά υπήρχαν νέες εγγραφές…

Το κατάλαβε…

“Τον Σεπτέμβριο θα έχεις νέο κτήριο… Ένα κτήριο που να σας και να μας αξίζει…”

Έτσι έγινε. Στις 21/9/2004 είχαμε εγκαίνια.

Σε μια χρονιά που, λόγω των αγώνων, όλη η χώρα ήταν ένα εργοτάξιο. Δύο φορές κηρύχτηκε άγονος ο διαγωνισμός. Οι εργολάβοι δεν συμμετείχαν…

Κι όμως το Σεπτέμβριο είχαμε κτήριο για να στεγάσει Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο…

Γνωρίζω πολύ καλά το πείσμα που είχε απέναντι σ’ όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν… Έτσι δεν είναι κύριε Σκούρα… οφείλω και σε σας ένα μεγάλο ευχαριστώ…

Έχεις δίκιο Δημήτρη (Δημήτρης Χριστόπουλος) ο Αναστάσης Παπαληγούρας ήταν από άλλη στόφα φτιαγμένος…

Οι μαθητές μας, είκοσι δύο χρόνια τώρα, το γνωρίζουν καλά…

Υγ: ο πίνακας που εικονίζεται στις τρεις τελευταίες φωτογραφίες, φτιαγμένος από τους μαθητές μας, με ευγνωμοσύνη, νομίζω ότι πρέπει να έρθει στα χέρια της οικογένειας του Υπουργού (Lena Papaligoura). Όπως επίσης κι ένα φύλλο της εφημερίδας του σχολείου, αν δεν βρεθεί στο αρχείο του…».

Διαβάστε επίσης:

Δεν απέκλεισε την άμεση εμπλοκή του στην πολιτική ο Παύλος ντε Γκρες

«Καρφί» Παναγόπουλου για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ

Tσικνοπέμπτη: Ενθουσιασμένη η Ντόρα Μπακογιάννη με τις λιχουδιές της chef… Mητσοτάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
STRANGER THINGS
MEDIA

«Stranger Things»: Η πολυσυζητημένη σειρά έχασε την πρώτη θέση τηλεθέασης από την «His & Hers»

synodos-koryfis-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια στο ρεύμα: Ποια μέτρα μπήκαν στο τραπέζι της άτυπης Συνόδου Κορυφής

probata
ΚΟΣΜΟΣ

Λύσεις υπάρχουν: Κτηνοτρόφοι μετρούν τα πρόβατά τους μέσω ΑΙ 

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία: Κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι Κρήτης, πλημμύρισε το Λιστόν στην Κέρκυρα (video/photo)

sxistou_tiktok
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τραγέλαφος! Οδηγός πήγαινε για 1,5 χλμ με την όπισθεν, στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να… γλιτώσει την κίνηση (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 11:55
STRANGER THINGS
MEDIA

«Stranger Things»: Η πολυσυζητημένη σειρά έχασε την πρώτη θέση τηλεθέασης από την «His & Hers»

synodos-koryfis-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια στο ρεύμα: Ποια μέτρα μπήκαν στο τραπέζι της άτυπης Συνόδου Κορυφής

probata
ΚΟΣΜΟΣ

Λύσεις υπάρχουν: Κτηνοτρόφοι μετρούν τα πρόβατά τους μέσω ΑΙ 

1 / 3