Μια άγνωστη ιστορία για τον Αναστάση Παπαληγούρα έφερε στο φως μέσω ανάρτησης στο facebook ο Πέτρος Δαμιανός, διευθυντής του σχολείου του Ειδικού Κέντρου Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Όπως αναφέρει ο εκπαιδευτικός, ο Παπαληγούρας ήταν εκείνος που από τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης της ΝΔ ανέλαβε προσωπικά και συνέβαλε – παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε – στο να χτιστεί κτίριο που να μπορεί να στεγάσει όλους τους κρατούμενους μαθητές των Φυλακών Αυλώνα.

«Γνωρίζω πολύ καλά το πείσμα που είχε απέναντι σ’ όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν…» γράφει ο Πέτρος Δαμιανός, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντα.

Η ανάρτηση του Πέτρου Δαμιανού:

«Το οφείλω στη μνήμη του Αναστάση Παπαληγούρα… Μαζί με τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του…

Τον είχα καλέσει τον Μάιο του 2004 στο σχολείο μας, το σχολείο του Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα, με την ευκαιρία της παρουσίασης του τεύχους που είχαν δημιουργήσει οι μαθητές μας, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Του ζητήσαμε να φυτέψουμε μαζί, συμβολικά, μια ελιά. Με ρώτησε πια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη που έχει το σχολείο.

“Ένα κτήριο να μας χωράει”, του απάντησα. Το σχολείο είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε από το 2000. Οι κρατούμενοι το αγκάλιασαν αμέσως και μετατρέπονταν σε μαθητές…

Καθημερινά υπήρχαν νέες εγγραφές…

Το κατάλαβε…

“Τον Σεπτέμβριο θα έχεις νέο κτήριο… Ένα κτήριο που να σας και να μας αξίζει…”

Έτσι έγινε. Στις 21/9/2004 είχαμε εγκαίνια.

Σε μια χρονιά που, λόγω των αγώνων, όλη η χώρα ήταν ένα εργοτάξιο. Δύο φορές κηρύχτηκε άγονος ο διαγωνισμός. Οι εργολάβοι δεν συμμετείχαν…

Κι όμως το Σεπτέμβριο είχαμε κτήριο για να στεγάσει Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο…

Γνωρίζω πολύ καλά το πείσμα που είχε απέναντι σ’ όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν… Έτσι δεν είναι κύριε Σκούρα… οφείλω και σε σας ένα μεγάλο ευχαριστώ…

Έχεις δίκιο Δημήτρη (Δημήτρης Χριστόπουλος) ο Αναστάσης Παπαληγούρας ήταν από άλλη στόφα φτιαγμένος…

Οι μαθητές μας, είκοσι δύο χρόνια τώρα, το γνωρίζουν καλά…

Υγ: ο πίνακας που εικονίζεται στις τρεις τελευταίες φωτογραφίες, φτιαγμένος από τους μαθητές μας, με ευγνωμοσύνη, νομίζω ότι πρέπει να έρθει στα χέρια της οικογένειας του Υπουργού (Lena Papaligoura). Όπως επίσης κι ένα φύλλο της εφημερίδας του σχολείου, αν δεν βρεθεί στο αρχείο του…».

