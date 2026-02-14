Κεντροαριστερή σύναξη στη Μυτιλήνη

Με φόντο το λιμάνι της Μυτιλήνης και λίγο πριν την ημερίδα για τη νησιωτικότητα, ένα ενδιαφέρον «πηγαδάκι» στήθηκε στη Λέσβο: ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Σωκράτης Φάμμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Πέτρος Κόκκαλης είχαν μια χαλαρή αλλά πολιτικά φορτισμένη συζήτηση.

Η κουβέντα — όπως ψιθυρίζεται — κινήθηκε γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, τις ισορροπίες στην ευρύτερη Κεντροαριστερά και τα σενάρια συνεργασιών ή ανασυνθέσεων που επανέρχονται διαρκώς στο προσκήνιο. Άλλωστε, η θεματική της ημερίδας για νησιωτικότητα και ανάπτυξη έδωσε αφορμή για ευρύτερες πολιτικές αναγνώσεις.

Κανείς δεν επιβεβαιώνει λεπτομέρειες, όλοι όμως συμφωνούν ότι το κλίμα ήταν πολιτισμένο και με αρκετή… δόση πολιτικού ενδιαφέροντος. Στη Μυτιλήνη, φαίνεται, δεν συζητήθηκαν μόνο τα νησιά αλλά και οι επόμενες κινήσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Χάρης Δούκας έκλεισε την ομιλία του με το ιστορικό σύνθημα του γαλλικού Μάη του ’68 — «Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εμείς, ποιος;». Κάποιοι το εξέλαβαν ως απλή ρητορική αναφορά, άλλοι όμως είδαν διακριτικά πολιτικά μηνύματα για τις επόμενες κινήσεις στον χώρο της προοδευτικής παράταξης.

Διαβάστε επίσης:

Πολύ προσεκτική η κυβέρνηση για την κατασκοπεία…

«Εκλογικό» το επόμενο κυβερνητικό σχήμα

Αγκάθι στα κυβερνητικά πλευρά ο Ευάγγελος…