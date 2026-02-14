search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026
τεύχος 2425
12/02/2026
14.02.2026

Αγκάθι στα κυβερνητικά πλευρά ο Ευάγγελος…

τεύχος 2425
12/02/2026
14.02.2026 07:00
venizelos

Μεγάλη ενόχληση έχουν προκαλέσει στην κυβέρνηση ο Ευάγγελος Βενιζέλος και οι αιχμηρές παρεμβάσεις του σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Τόσο μεγάλη, που δεν υπάρχει υπουργός ή στέλεχος της ΝΔ που να εμφανίζεται στα ΜΜΕ και να μην βρίσκει τρόπο ώστε να απαντήσει στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Πάρτε για παράδειγμα τον υπουργό Δικαιοσύνης – και πρώην συνοδοιπόρο του Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ – Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, έσπευσε να σχολιάσει την ατάκα Βενιζέλου περί τήρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν το… αξιοποίησε στις περιπτώσεις των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο κ. Βενιζέλος θα χάσει κατά κράτος, γιατί θα θυμηθούμε τι έγινε με παλιότερες παραπομπές, που δεν έγιναν, και οι οποίοι τελικά πήγαν φυλακή. Δεν γίνεται η συζήτηση έτσι», είπε ο Γ. Φλωρίδης, για να προσθέσει ότι «υπάρχει ένα θέμα ευθύνης απέναντι στον κόσμο, απέναντι στη χώρα και απέναντι στα μεγάλα προβλήματα. Όταν λες ότι ‘‘εγώ δεν προσέρχομαι να συζητήσω’’ και βρίσκεις διαδικαστικές δικαιολογίες, σημαίνει ότι δεν δείχνεις την υπέρτατη ευθύνη απέναντι σε μια διαδικασία μεγάλη».

Κάτι μας λέει ότι η σύγκρουση Βενιζέλου με την κυβέρνηση δεν θα λήξει σύντομα ή εύκολα. Και ότι ο εξαιρετικά καταρτισμένος συνταγματολόγος Βενιζέλος δεν θα αφήσει τίποτα να «πέσει κάτω».

