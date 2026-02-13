search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.02.2026 14:40

Το επιλεκτικό (εκλεκτικό όμως;) γούστο της Χαριλάου

13.02.2026 14:40
pasok_1510_1920-1080_new

Εξανέστησαν στο ΠΑΣΟΚ με τη δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου ότι η ΠΑΣΚΕ παίρνει 40% και το ΠΑΣΟΚ 12%.

Κατ’ αρχάς να πούμε ότι ψυχρά, αριθμητικά έχει δίκιο ο Παναγόπουλος: Η ΠΑΣΚΕ έχει τριπλάσια ποσοστά στα συνδικάτα από αυτά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.

Δεν είναι κάτι περίεργο, ούτε σπάνιο: Ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει ρίζες σε πεδία και θεσμούς όπως ο συνδικαλισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια και πάει λέγοντας, στις εθνικές εκλογές δεν το «εξαργυρώνει» – και αυτό είναι μάλλον πρόβλημα της ηγεσίας, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι πρόκειται για διαφορετικά «γήπεδα». Αλλά η απόσταση είναι μεγάλη για να μην επισημανθεί.

Την ώρα λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ υποβαθμίζει τις (σημαντικές) εκλογικές επιδόσεις των ανθρώπων του στα κοινωνικά μέτωπα, εξυμνεί τις (καλούτσικες) επιδόσεις του σε διάφορες περιοχές, όπως είναι η Κρήτη, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που προσαρμόζει ολόκληρο συνέδριο σε αυτά τα μέτρα.

Κι όμως: Τα ποσοστά στους κοινωνικούς χώρους μπορούν να παραμείνουν υψηλά λόγω του ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «ρίζες» – στους νομούς για τους οποίους κομπορρημονεί, ισχύει το ίδιο;

