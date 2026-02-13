Το επιλεκτικό (εκλεκτικό όμως;) γούστο της Χαριλάου

Εξανέστησαν στο ΠΑΣΟΚ με τη δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου ότι η ΠΑΣΚΕ παίρνει 40% και το ΠΑΣΟΚ 12%.

Κατ’ αρχάς να πούμε ότι ψυχρά, αριθμητικά έχει δίκιο ο Παναγόπουλος: Η ΠΑΣΚΕ έχει τριπλάσια ποσοστά στα συνδικάτα από αυτά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.

Δεν είναι κάτι περίεργο, ούτε σπάνιο: Ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει ρίζες σε πεδία και θεσμούς όπως ο συνδικαλισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια και πάει λέγοντας, στις εθνικές εκλογές δεν το «εξαργυρώνει» – και αυτό είναι μάλλον πρόβλημα της ηγεσίας, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι πρόκειται για διαφορετικά «γήπεδα». Αλλά η απόσταση είναι μεγάλη για να μην επισημανθεί.

Την ώρα λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ υποβαθμίζει τις (σημαντικές) εκλογικές επιδόσεις των ανθρώπων του στα κοινωνικά μέτωπα, εξυμνεί τις (καλούτσικες) επιδόσεις του σε διάφορες περιοχές, όπως είναι η Κρήτη, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που προσαρμόζει ολόκληρο συνέδριο σε αυτά τα μέτρα.

Κι όμως: Τα ποσοστά στους κοινωνικούς χώρους μπορούν να παραμείνουν υψηλά λόγω του ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «ρίζες» – στους νομούς για τους οποίους κομπορρημονεί, ισχύει το ίδιο;

Διαβάστε επίσης:

Μεταναστευτικό: Ιάσωνας Αποστολόπουλος και Χρήστος Ράμμος συζητούν με αφορμή την παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου»

Μια άγνωστη ιστορία για τον Αναστάση Παπαληγούρα

Δεν απέκλεισε την άμεση εμπλοκή του στην πολιτική ο Παύλος ντε Γκρες