«Εκλογικό» το επόμενο κυβερνητικό σχήμα

Καταντάει βαρετό, αλλά η στήλη δεν μπορεί να μην το γράψει: όλες οι συζητήσεις για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, όλες οι πληροφορίες για τα πρόσωπα που θα μείνουν, που θα μετακινηθούν, που θα φύγουν και που θα μπουν στην κυβέρνηση, όλες οι κουβέντες για το πότε θα… συμβεί, γίνονται υπό την αίρεση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά του, ούτε για τα πρόσωπα ούτε για τον χρόνο.

Μόνο ένα δεδομένο υπάρχει: από τον ανασχηματισμό θα προκύψει ένα «εκλογικό» κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή θα είναι η κυβέρνηση που θα φθάσει ώς τις εθνικές κάλπες, όποτε κι αν στηθούν αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι κατανοητός ο λόγος για τον οποίο ο πρωθυπουργός το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται, ζυγίζει πρόσωπα και θέσεις, παρακολουθεί τη συγκυρία και δεν δείχνει να βιάζεται να προχωρήσει σε αλλαγές.

Βάλτε τώρα στη συνάρτηση και τον παράγοντα «συνέδριο ΝΔ», το οποίο θα γίνει τον ερχόμενο Μάιο, και νομίζουμε ότι γίνεται σαφές γιατί ο Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του δεν επιθυμούν να συζητούν ακόμα για τον ανασχηματισμό – ο οποίος, πάντως, θα γίνει και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα είναι εκτεταμένος (για τα μέτρα του πρωθυπουργού, πάντα, ο οποίος, ως γνωστόν, απεχθάνεται τις μεγάλες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και προτιμά τις… σημειακές παρεμβάσεις).

Διαβάστε επίσης:

Το επιλεκτικό (εκλεκτικό όμως;) γούστο της Χαριλάου

Μεταναστευτικό: Ιάσωνας Αποστολόπουλος και Χρήστος Ράμμος συζητούν με αφορμή την παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου»

Μια άγνωστη ιστορία για τον Αναστάση Παπαληγούρα