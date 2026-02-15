ΠΑΣΟΚ: «Έκοψαν» από το προεδρείο της ΚΟΕΣ εκπρόσωπο του Χάρη Δούκα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Λάδι στη …φωτιά που σιγοκαίει έριξε η ανακοίνωση της σύνθεσης του προεδρείου στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
Η σύνθεση περιελάμβανε εκπροσώπους από την προεδρική πλευρά (Νίκος Μήλης, Κώστας Παπαδημητρίου, Μάρα Κουκουδάκη), από την πλευρά Γερουλάνου (Έφη Χαλάτση) και από την πλευρά Διαμαντοπούλου (Λόρεν Κασσοπούλου).
Στο προεδρείο δεν εκπροσωπήθηκε η πλευρά του Χάρη Δούκα, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά στην αίθουσα και έδωσε λαβές στα πηγαδάκια.
