ΠΑΣΟΚ: «Έκοψαν» από το προεδρείο της ΚΟΕΣ εκπρόσωπο του Χάρη Δούκα

15.02.2026 15:33
pasok

Λάδι στη …φωτιά που σιγοκαίει έριξε η ανακοίνωση της σύνθεσης του προεδρείου στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Η σύνθεση περιελάμβανε εκπροσώπους από την προεδρική πλευρά (Νίκος Μήλης, Κώστας Παπαδημητρίου, Μάρα Κουκουδάκη), από την πλευρά Γερουλάνου (Έφη Χαλάτση) και από την πλευρά Διαμαντοπούλου (Λόρεν Κασσοπούλου).

Στο προεδρείο δεν εκπροσωπήθηκε η πλευρά του Χάρη Δούκα, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά στην αίθουσα και έδωσε λαβές στα πηγαδάκια.

