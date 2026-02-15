Μπακογιάννη για Κοσιώνη: «Βελτιώνεται κάθε μέρα» – «Αρρώστησε και ο εγγονός μου μαζί της» (Video)

Η Ντόρα Μπακογιάννη βρέθηκε καλεσμένη στο «Face 2 Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου και μεταξύ άλλων μίλησε για την περιπέτεια υγείας της νύφης της, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως και ο εγγονός της αρρώστησε.

«Είναι καλά, δόξα τω Θεώ, βελτιώνεται κάθε μέρα. Δεν είχα να διαχειριστώ τον εγγονό μου, ο Κώστας περισσότερο, διότι αρρώστησε και αυτός ο καημένος μαζί. Πέρασε κι ο εγγονός μου Covid, άρα δεν μπορούσε να πλησιάσει τη γιαγιά. Τώρα είναι όλοι καλά» δήλωσε χαρακτηριστικά σε ερώτηση για την Σία Κοσιώνη.

Η περιπέτεια υγείας της Σία Κοσιώνη

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ παρουσίασε αρχικά συμπτώματα γρίπης, τα οποία όμως επιδεινώθηκαν με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο Metropolitan, όπου μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Οι γιατροί αποφάσισαν να εισαχθεί προληπτικά στη ΜΕΘ, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία της, και μεταφέρθηκε τελικά σε απλό θάλαμο μετά από μερικές ημέρες. Τελικά, η Σία Κοσιώνη πήρε εξιτήριο στις 5 Φεβρουαρίου και μέσα από ανάρτησή της, ευχαρίστησε τα αγαπημένα της πρόσωπα που της έδωσαν κουράγιο και δύναμη με την αγάπη τους, περιέγραψε τη δοκιμασία που πέρασε και έδωσε συμβουλές για την πρόληψη.

