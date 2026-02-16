Akylas: Πρώτες δηλώσεις μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision – «Είναι λες και παίζω σε ταινία» (Video)

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision έκανε ο Akylas, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει όλα όσα έζησε.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο τραγουδιστής που με το «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, δήλωσε ότι νιώθει ότι παίζει σε κάποια ταινία.

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, όλο αυτό είναι λες και παίζω σε ταινία. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει αυτό που έχει γίνει. Ήταν λες και έπαιζα σε κάποιο σίριαλ. Ήταν όλο μαγικό» δήλωσε φορτισμένος συναισθηματικά.

Σημειώνεται ότι ο Akylas επικράτησε με 48 βαθμούς μετά τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο κριτικών επιτροπών -της ελληνικής και της διεθνούς- ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες που διεκδίκησαν τη νίκη στη βραδιά του Μεγάλου Τελικού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», οι οποίος απέσπασε 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης:

Ο εκνευρισμός του Καπουτζίδη σε ερώτηση δημοσιογράφου (Video)

Χάρης Ρώμας: «Στα προσωπικά είμαι στα καλύτερά μου και αυτό φωτίζει τα πάντα» (Video)

Eurovision 2026: Σάρωσε ο Akylas σε κοινό και επιτροπές – Η συγκινητική στιγμή με τη μητέρα του, πανηγυρισμοί στα social media (Videos)