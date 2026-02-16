Στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους μεταφέρθηκε η Τάνια Τσανακλίδου (Video)

Εκτάκτως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Τάνια Τσανακλίδου το βράδυ της Κυριακής (15/2), έπειτα απο έντονη αδιαθεσία που ένιωσε μετά από παράσταση.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», οι έντονοι πόνοι που αισθάνθηκε οφείλονταν σε κούραση και έναν παλιό τραυματισμό της.

Ενώ είχε από νωρίς ενοχλήσεις, εμφανίστηκε τελικά υποβασταζόμενη με μπαστούνι στο θέατρο Ακροπόλ ώστε να μη διακοπεί το έργο, ενώ μετά το τέλος της παράστασης, αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, με αφόρητους πόνους.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της, ενώ από την Πέμπτη θα μπορέσει -σύμφωνα με τους γιατρούς- να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δυο με τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις. Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσουν δύο παραστάσεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Λιάγκας κατά Στέφανου Παπαδόπουλου – «Και θέλετε να πείσετε το δικαστήριο ότι όντως παρενοχληθήκατε σεξουαλικά;» (Video)

Akylas: Πρώτες δηλώσεις μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision – «Είναι λες και παίζω σε ταινία» (Video)

Ο εκνευρισμός του Καπουτζίδη σε ερώτηση δημοσιογράφου (Video)