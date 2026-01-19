search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 11:58
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 11:27

«Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας» έγινε μιούζικαλ και έρχεται στο Ακροπόλ

19.01.2026 11:27
agapitikos_kentriki

Ο «Αγαπητικός της Βοσκοπούλας» γίνεται ένα ολοκαίνουριο μιούζικαλ, με πρωτότυπη μουσική και ενορχήστρωση από τον Θοδωρή Οικονόμου και καινούριο κείμενο σε δεκαπεντασύλλαβο, στίχους και σκηνοθεσία από τον Γιάννη Καλαβριανό.

Βασισμένο στην πολυαγαπημένη ιστορία του ομώνυμου έργου του Δημήτριου Κορομηλά και φτιαγμένο από την αρχή, ζωντανεύει με έναν θίασο 17 εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών:  οι ηθοποιοί Λάζαρος Γεωργακόπουλος,  Ελένη Ουζουνίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ασημένια Βουλιώτη, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας, Στέλλα Αντύπα, Μαριάμ Ρουχάτζε, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Χρήστος Γκρόζος, Φάνης Κοσμάς, και η Τάνια Τσανακλίδου μας καλούν να ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο γνωστά ειδύλλια της Ελλάδας.

Επί σκηνής, μια ζωντανή ορχήστρα από 5 σολίστες του είδους, όπου ο ήχος της γκάιντας και του κλαρίνου συνδιαλέγεται με τον ήχο του βιμπραφώνου και των κρουστών, του λαούτου, του ηλεκτρικού μπάσου και της ηλεκτρικής κιθάρας, δημιουργούν ένα  μοναδικό μουσικό σύμπαν. Έναν ήχο παραδοσιακό και ηλεκτρικό ταυτόχρονα,  με τραχιές αλλά και  ρομαντικές στιγμές. 

Τα τελευταία 130 χρόνια, το αγαπημένο έργο ανεβαίνει με τεράστια επιτυχία στις ελληνικές σκηνές και έγινε από ταινία, η πρώτη έγχρωμη και η πρώτη ομιλούσα ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, μέχρι θέατρο Σκιών.

Το έργο: Στο ορεινό χωριό της Αρτοτίνας, η όμορφη Κρουστάλλω και ο φτωχός βοσκός Λιάκος αγαπιούνται στα κρυφά. Η Μάρω, η μητέρα της, αρνείται την πρόταση της Γιάνναινας, της μητέρας του Λιάκου, να παντρέψουν τα παιδιά τους. Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν ο Μήτρος, που η Μάρω κάπου έχει γνωρίσει αλλά δεν θυμάται, φτάνει στο χωριό και ζητάει την Κρουστάλλω σε γάμο.  Συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και μυστικά οδηγούν σε αδιέξοδα μέχρι να εμφανιστεί ο παντοδύναμος έρωτας σε μια από τις πιο όμορφες ιστορίες αγάπης, που αποτελεί εμβληματικό κομμάτι της ελληνικής μυθοπλασίας από το 1891 που πρωτογράφτηκε, έως σήμερα.

Στο Θέατρο Ακροπόλ από τις αρχές Φεβρουαρίου, Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας – Το Μιούζικαλ, των Θοδωρή Οικονόμου και Γιάννη Καλαβριανού, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού, έρχεται να συγκινήσει, να ψυχαγωγήσει και να συναρπάσει το κοινό.

Προπώληση: more.com

Εισιτήρια της παράστασης θα βρείτε εδώ

Μουσική – ενορχήστρωση – διδασκαλία τραγουδιών: Θοδωρής Οικονόμου

Κείμενο – στίχοι – σκηνοθεσία:  Γιάννης Καλαβριανός

Κίνηση – Χορογραφία:  Αλέξανδρος Κυριαζής

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη 

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Ηχητικός σχεδιασμός: Κώστας Μπώκος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αλεξία Μπεζίκη

Συνεργάτης διδασκαλίας τραγουδιών: Μυρτώ Τίκωφ

Βοηθός Σκηνογράφου: Άννα Μπίζα/Μαρία Καλοφούτη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Αλέξανδρος Γαρνάβος

Θεατρολόγος – Επιμέλεια προγράμματος: Βάνια Παπανικολάου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή, Κωνσταντίνος Ζουρνάς

Video Graphics: Θωμάς Παλυβός

Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα

Διαδικτυακή επικοινωνία: Κωνσταντίνος Ζουρνάς

Διεύθυνση & Εκτέλεση παραγωγής Αγνή Μοίρα,  Αλεξάνδρα  Μήτσου

Παίζουν:

Λάζαρος Γεωργακόπουλος,  Ελένη Ουζουνίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ασημένια Βουλιώτη, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας, Στέλλα Αντύπα, Μαριάμ Ρουχάτζε, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Χρήστος Γκρόζος, Φάνης Κοσμάς, και η Τάνια Τσανακλίδου

Μουσικοί επί σκηνής:

Βαγγέλης Παρασκευαΐδης: Κρουστά – Βιμπράφωνο

Κώστας Φόρτσας: Γκάιντα – Κλαρίνο – Καβάλ – Ζουρνάς

Δημήτρης Χουντής: Σοπράνο Σαξόφωνο – Φλογέρες

Παρασκευάς Κίτσος: Ηλεκτρικό Μπάσο – Κλασική & Ηλεκτρική Κιθάρα

Κωνσταντίνος Τσιμπούκης: Μπάσο μπουζούκι – Λαούτο – Κιθάρα

Παραγωγή: ARISE ENTERTAINMENT AND MORE – ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ

Διαβάστε επίσης:

«The Last Critic»: Ντοκιμαντέρ για τον Ρόμπερτ Κρίστγκαου, έναν από τους πρώτους επαγγελματίες κριτικούς της ροκ

«Έρωτας στο Πιάνο»: Τα αθάνατα τραγούδια του Julio Iglesias με τον Κώστα Τσαγγαρίδη στις 12 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Κριτική ταινίας: «Τι σου λέει αυτή η φύση» – Όσα δεν ακούμε, όταν μιλάμε μεταξύ μας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
valyrakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Καταθέτει δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας – «Είδα καβγά ανάμεσα σε δύο βάρκες»

arbeit-new
ΘΕΑΤΡΟ

Το «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου επιστρέφει στο Θέατρο Σταθμός  

the-madison_1901_1920-1080_new
MEDIA

«The Madison»: Το Paramount+ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της σειράς με τους Michelle Pfeiffer και Kurt Russell (photos/video)

embolia new
ΥΓΕΙΑ

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Λοιμωξιολόγος Μαρία Θεοδωρίδου στο topontiki.gr για τη γρίπη: «Όχι πανικός – Υπάρχει επάρκεια εμβολίων» 

plevris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πλεύρης: «Fake news πως νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 11:56
valyrakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Καταθέτει δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας – «Είδα καβγά ανάμεσα σε δύο βάρκες»

arbeit-new
ΘΕΑΤΡΟ

Το «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου επιστρέφει στο Θέατρο Σταθμός  

the-madison_1901_1920-1080_new
MEDIA

«The Madison»: Το Paramount+ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της σειράς με τους Michelle Pfeiffer και Kurt Russell (photos/video)

1 / 3