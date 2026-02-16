search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 16:28
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 15:00

Eurovision 2026: Τι απαντά ο Good Job Nicky για τα προβλήματα στον ήχο – Το μήνυμα του Γιάννη Πάριου (Video)

16.02.2026 15:00
good-job-nicky-new

Για την εμφάνισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision μίλησε ο Good Job Nicky, o οποίος ερωτηθείς για τα προβλήματα που φέρεται να υπήρχαν στον ήχο, τόνισε ότι δεν επιθυμεί να ρίξει αλλού την όποια ευθύνη, αναλαμβάνοντας το δικό του μερίδιο.

«Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού, δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν σταματάει εδώ η ζωή για κανέναν μας» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το κομμάτι είχε μεγάλες απαιτήσεις φωνητικά, οπότε ήταν λογικό σε κάποιες νότες να μην ανταποκριθεί πλήρως.

«Δεν είμαι και σοπράνο» τόνισε, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, ενώ αποκάλυψε το μήνυμα του πατέρα του, Γιάννη Πάριου.

«Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα. “Αγέρα μου, αγάπη μου, dna μου” κάτι τέτοιο μου έστειλε» είπε.

Ο μεγάλος ελληνικός τελικός της Eurovision πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15/2), με τον Akyla να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής, συγκεντρώνοντας με το «Ferto» με 48 βαθμούς από την ψηφοφορία του κοινού και τις δύο επιτροπές.

Ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» βγήκε δεύτερος με 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς.

Good Job Nicky: Η ανάρτηση μετά τον ελληνικό τελικό

Μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανάδειξη του νικητή, ο Good Job Nicky έκανε, μάλιστα, μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, με τον αδερφό του, τον Akyla και άλλα αγαπημένα του πρόσωπα, στην οποία δήλωσε ευγνώμων για την εμπειρία που έζησε.

«Σας αγαπάμε. Είμαι αιώνια ευγνώμων» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Χάρι και Μέγκαν «έκλεψαν» την παράσταση στο All Star Game του NBA (Videos/Photos)

Στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους μεταφέρθηκε η Τάνια Τσανακλίδου (Video)

Λιάγκας κατά Στέφανου Παπαδόπουλου – «Και θέλετε να πείσετε το δικαστήριο ότι όντως παρενοχληθήκατε σεξουαλικά;» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
obama
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι «είναι αληθινοί» αλλά εκείνος δεν τους έχει δει

violanta ekrixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι για πυρασφάλεια και σε άλλα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Με εντολή εισαγγελέα σταμάτησαν οι εργασίες

kke taytopoiisi kaisariani – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους εκτελεσθέντες στις φωτογραφίες – Ποιοι ήταν

zoi konstantopoulou new
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για «απλήρωτους μισθούς» και «εργασιακό bullying»

LOGO BEAT MY GUEST (1)
MEDIA

ΣΚΑΪ: Αρχίζει το απόγευμα το μουσικό ριάλιτι «Beat my guest» – Σαν να λέμε αλά κατ’ οίκον… Eurovision (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 16:27
obama
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι «είναι αληθινοί» αλλά εκείνος δεν τους έχει δει

violanta ekrixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι για πυρασφάλεια και σε άλλα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Με εντολή εισαγγελέα σταμάτησαν οι εργασίες

kke taytopoiisi kaisariani – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους εκτελεσθέντες στις φωτογραφίες – Ποιοι ήταν

1 / 3