Eurovision 2026: Τι απαντά ο Good Job Nicky για τα προβλήματα στον ήχο – Το μήνυμα του Γιάννη Πάριου (Video)

Για την εμφάνισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision μίλησε ο Good Job Nicky, o οποίος ερωτηθείς για τα προβλήματα που φέρεται να υπήρχαν στον ήχο, τόνισε ότι δεν επιθυμεί να ρίξει αλλού την όποια ευθύνη, αναλαμβάνοντας το δικό του μερίδιο.

«Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού, δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν σταματάει εδώ η ζωή για κανέναν μας» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το κομμάτι είχε μεγάλες απαιτήσεις φωνητικά, οπότε ήταν λογικό σε κάποιες νότες να μην ανταποκριθεί πλήρως.

«Δεν είμαι και σοπράνο» τόνισε, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, ενώ αποκάλυψε το μήνυμα του πατέρα του, Γιάννη Πάριου.

«Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα. “Αγέρα μου, αγάπη μου, dna μου” κάτι τέτοιο μου έστειλε» είπε.

Ο μεγάλος ελληνικός τελικός της Eurovision πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15/2), με τον Akyla να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής, συγκεντρώνοντας με το «Ferto» με 48 βαθμούς από την ψηφοφορία του κοινού και τις δύο επιτροπές.

Ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» βγήκε δεύτερος με 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς.

Good Job Nicky: Η ανάρτηση μετά τον ελληνικό τελικό

Μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανάδειξη του νικητή, ο Good Job Nicky έκανε, μάλιστα, μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, με τον αδερφό του, τον Akyla και άλλα αγαπημένα του πρόσωπα, στην οποία δήλωσε ευγνώμων για την εμπειρία που έζησε.

«Σας αγαπάμε. Είμαι αιώνια ευγνώμων» έγραψε.

