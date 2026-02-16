Η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things», Μάγια Χοκ, παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Κρίστιαν Λι Χάτσον

Η Μάγια Χοκ και ο τραγουδοποιός Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε μια τελετή έκπληξη την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου, περιτριγυρισμένο από την οικογένεια και στενούς φίλους, σύμφωνα με το People.

Οι γονείς της Μάγια Χοκ, οι ηθοποιοί Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν, ήταν παρόντες.

Παρόντες στην τελετή ήταν πολλοί από τους συναδέλφους της στο Stranger Things, συμπεριλαμβανομένων των Φιν Γούλφχαρντ, Γκάτεν Ματαράζο, Κάλεμπ ΜακΛάφλιν, Σάντι Σινκ, Νατάλια Ντάιερ, Τσάρλι Χίτον και Τζο Κίρι.

Για την ξεχωριστή μέρα, η Μάγια Χοκ φόρεσε ένα λευκό νυφικό με ένα oversized, φτερωτό χειμωνιάτικο παλτό, ενώ ο Χάτσον επέλεξε ένα παραδοσιακό σμόκιν.

Η Θέρμαν έφτασε με ένα ανοιχτό μπλε φόρεμα με ταιριαστά παπούτσια, και ο Ίθαν Χοκ φορούσε μαύρο κοστούμι. Ο αδελφός της Μάγια Χοκ, Λέβον Ρόαν Θέρμαν-Χοκ, ήταν επίσης παρών.

Ο Χάτσον είχε επιβεβαιώσει προηγουμένως ότι η Μάγια Χοκ ήταν η αρραβωνιαστικιά του κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο SoCal Sound Sessions, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2025.

Τον Απρίλιο, η Μάγια Χοκ φωτογραφήθηκε στο Μανχάταν φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι και αργότερα τον ίδιο μήνα, αυτή και ο Χάτσον έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του John Proctor Is the Villain στη Νέα Υόρκη.

Η Μάγια Χοκ συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Χάτσον ενώ έγραφε μουσική πριν από αρκετά χρόνια. Ο Χάτσον αργότερα άνοιξε μια συναυλία για την Phoebe Bridgers σε περιοδεία από το 2022 έως το 2023 και συμμετείχε στο άλμπουμ της Μάγια Χοκ του 2024, Chaos Angel.

