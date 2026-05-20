Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πένθος για τον ηθοποιό, πέθανε ο πατέρας του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, αφού έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός μέσα από τα social media.

«Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα. Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις την έξοδο. Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι. Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα. Θα σ’ αγαπάμε πάντα. Θα σ’ αγαπώ πάντα. Υ. Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία. Ήσουν μέσα στην ευτυχία. Έτσι θα σε θυμάμαι», έγραψε χαρακτηριστικά.

