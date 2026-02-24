search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

24.02.2026 09:16

Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί (Video)

24.02.2026 09:16
tsaltabasis-new

Για τον έγγαμο βίο αλλά και τις αλλαγές που φέρνει στην καθημερινότητα του ζευγαριού ο ερχομός ενός παιδιού μίλησε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που οι δυο τους αντιμετώπισαν μετά τον ερχομό της κόρης τους, λίγο πριν υποδεχθούν το δεύτερο παιδί τους, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- ότι μετά από εκείνη την περίοδο είναι, πια, σε θέση να κατανοήσει εκείνους που οδηγούνται σε χωρισμό μετά τον ερχομό ενός παιδιού.

«Στις αρχές αρχές, με τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει. Ενώ δεν πίστευα, γιατί λέω καταρχάς είμαστε τόσα χρόνια μαζί, ή για ένα άλλο ζευγάρι λέω “μόλις παντρεύονται πότε βρίσκουν χρόνο να χωρίσουν;”. Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή του δεδομένου, που μπορεί πραγματικά να υπάρξει και μία ένταση που μπορεί να μην την είχες άλλες φορές – και να σου περάσει από το μυαλό σου ή έστω να καταλάβεις κάποιον που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο» είπε αρχικά.

«Είχαμε δηλαδή για πολύ λίγο καιρό τις εντάσεις μας, που τις ξεπεράσαμε. Το ένιωσα γιατί είχαμε κάποιες στιγμές που μπουκώσαμε, ας πούμε, και μας έφερε μία ένταση που δεν την είχαμε όλα τα χρόνια. Και λέω κοίτα να δεις, τόσο αγαπημένοι, τόσο δεμένοι, τόσο αποφασισμένοι, τόσο ευτυχισμένοι» πρόσθεσε.

«Θεωρώ πιο πιθανό να χωρίσεις αν έχεις παιδί με την ένταση. Κλονίζονται τα πάντα, αλλάζουν όλα» σχολίασε, από την πλευρά της, η Αγοραστή Αρβανίτη.

PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

tsaltabasis-new
LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί (Video)

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμοί εναντίον πολιτικής – Η επιδίωξη Ανδρουλάκη και οι κρίσιμες αποφάσεις

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

vasilis-paiteris-new
LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; - Δεν είναι δικό του τραγούδι "ο Μπαλαμός"»

chevron ydrogono
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ενεργειακή κοσμογονία στην Ανατολική Μεσόγειο - Ποιοι είναι οι 8 μεγάλοι παίκτες που ψάχνουν τα οικόπεδα

1 / 3