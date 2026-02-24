Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί (Video)

Για τον έγγαμο βίο αλλά και τις αλλαγές που φέρνει στην καθημερινότητα του ζευγαριού ο ερχομός ενός παιδιού μίλησε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που οι δυο τους αντιμετώπισαν μετά τον ερχομό της κόρης τους, λίγο πριν υποδεχθούν το δεύτερο παιδί τους, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- ότι μετά από εκείνη την περίοδο είναι, πια, σε θέση να κατανοήσει εκείνους που οδηγούνται σε χωρισμό μετά τον ερχομό ενός παιδιού.

«Στις αρχές αρχές, με τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει. Ενώ δεν πίστευα, γιατί λέω καταρχάς είμαστε τόσα χρόνια μαζί, ή για ένα άλλο ζευγάρι λέω “μόλις παντρεύονται πότε βρίσκουν χρόνο να χωρίσουν;”. Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή του δεδομένου, που μπορεί πραγματικά να υπάρξει και μία ένταση που μπορεί να μην την είχες άλλες φορές – και να σου περάσει από το μυαλό σου ή έστω να καταλάβεις κάποιον που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο» είπε αρχικά.

«Είχαμε δηλαδή για πολύ λίγο καιρό τις εντάσεις μας, που τις ξεπεράσαμε. Το ένιωσα γιατί είχαμε κάποιες στιγμές που μπουκώσαμε, ας πούμε, και μας έφερε μία ένταση που δεν την είχαμε όλα τα χρόνια. Και λέω κοίτα να δεις, τόσο αγαπημένοι, τόσο δεμένοι, τόσο αποφασισμένοι, τόσο ευτυχισμένοι» πρόσθεσε.

«Θεωρώ πιο πιθανό να χωρίσεις αν έχεις παιδί με την ένταση. Κλονίζονται τα πάντα, αλλάζουν όλα» σχολίασε, από την πλευρά της, η Αγοραστή Αρβανίτη.

