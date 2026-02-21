search
21.02.2026 16:45

Το APT των Bruno Mars και Rose ανακηρύχθηκε το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις το 2025

Το single APT του Μπρούνο Μαρς με τη σταρ της K-pop Rose ανακηρύχθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI) ως το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2025 παγκοσμίως.

Είναι η πρώτη φορά που τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή των charts περιλαμβάνει έναν μη Ευρωπαίο ή μη Βορειοαμερικανό τραγουδιστή.

Η 29χρονη γεννημένη στη Νέα Ζηλανδία, Roseanne Park είναι μέλος του συγκροτήματος της K-pop, Blackpink. Είναι επίσης η πρώτη φορά που το κορυφαίο τραγούδι δεν περιλαμβάνει στίχους σε αγγλικά.

