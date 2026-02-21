Το APT των Bruno Mars και Rose ανακηρύχθηκε το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις το 2025

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το single APT του Μπρούνο Μαρς με τη σταρ της K-pop Rose ανακηρύχθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI) ως το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2025 παγκοσμίως.
Είναι η πρώτη φορά που τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή των charts περιλαμβάνει έναν μη Ευρωπαίο ή μη Βορειοαμερικανό τραγουδιστή.
Η 29χρονη γεννημένη στη Νέα Ζηλανδία, Roseanne Park είναι μέλος του συγκροτήματος της K-pop, Blackpink. Είναι επίσης η πρώτη φορά που το κορυφαίο τραγούδι δεν περιλαμβάνει στίχους σε αγγλικά.
