Το APT των Bruno Mars και Rose ανακηρύχθηκε το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις το 2025

Το single APT του Μπρούνο Μαρς με τη σταρ της K-pop Rose ανακηρύχθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI) ως το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2025 παγκοσμίως.

Είναι η πρώτη φορά που τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή των charts περιλαμβάνει έναν μη Ευρωπαίο ή μη Βορειοαμερικανό τραγουδιστή.

Η 29χρονη γεννημένη στη Νέα Ζηλανδία, Roseanne Park είναι μέλος του συγκροτήματος της K-pop, Blackpink. Είναι επίσης η πρώτη φορά που το κορυφαίο τραγούδι δεν περιλαμβάνει στίχους σε αγγλικά.

Διαβάστε επίσης:

Μια μεγάλη ορχήστρα, ένας διάσημος μαέστρος

Ανδριάνα Μπάμπαλη & Πέννυ Μπαλτατζή σε «Τραγούδια που έπαιζαν στο πικ απ» – Στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

O Δημήτρης Μυστακίδης επιστρέφει στο Σταυρό του Νότου Club