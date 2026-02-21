search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026
Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2426
19/02/2026
21.02.2026 06:50

Μια μεγάλη ορχήστρα, ένας διάσημος μαέστρος

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2426
19/02/2026
21.02.2026 06:50
vintiadis_efimerida

Το φετινό Φεστιβάλ της Άνοιξης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ανοίγει την αυλαία του την Παρασκευή 7 Μαρτίου, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, με μία συναυλία πραγματικά παγκόσμιας κλάσης από τη London Philharmonic Orchestra, μία από τις κορυφαίες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Πάαβο Γιέρβι, από τους πλέον περιζήτητους μαέστρους της εποχής μας.

Όπως λένε οι ειδικοί, «ο Εσθονός αρχιμουσικός ξεχωρίζει για την αφοπλιστική ακρίβεια της τεχνικής του, τη διαύγεια της φόρμας και τη μεγάλη, αβίαστη αναπνοή των ερμηνειών του – στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό οδηγό τόσο στο ρομαντικό όσο και στο συμφωνικό ρεπερτόριο του ύστερου 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα».

Το πρόγραμμα. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ένα έργο σπάνια παρουσιαζόμενο, όσο και απαιτητικό. Στο πιάνο εμφανίζεται ο Αλεξάντρ Καντορό, ο πρώτος Γάλλος πιανίστας που κατέκτησε το Α’ Βραβείο στον Διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι – αναμετρώμενος μάλιστα με αυτό ακριβώς το κοντσέρτο. Πέρα από τη δεξιοτεχνική του λάμψη, το έργο κρύβει μια απροσδόκητη εσωτερική ισορροπία: στο μεσαίο μέρος, το κοντσέρτο μεταμορφώνεται στιγμιαία σε ένα είδος τριπλού κοντσέρτου, με το πιάνο να συνομιλεί ισότιμα με το βιολί και το βιολοντσέλο.

Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, ο Γιαν Σιμπέλιους παίρνει τον λόγο με τη Δεύτερη Συμφωνία του – ένα έργο – ορόσημο του συμφωνικού ρεπερτορίου. Από το σκοτεινό, υπόγειο Andante έως το επιβλητικό φινάλε, η μουσική του Φινλανδού συνθέτη αρθρώνει ένα πανανθρώπινο αφήγημα ελπίδας, ελευθερίας και αναγέννησης. Η «Άνοιξη» εδώ δεν είναι μόνο εποχή, αλλά ιδέα και υπόσχεση.

Πληροφορίες: Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι: Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε σολ μείζονα, έργο 44 – Γιαν Σιμπέλιους: Συμφωνία αρ. 2 σε ρε μείζονα, έργο 43.

Συντελεστές: London Philharmonic Orchestra. Πιάνο: Αλεξάντρ Καντορό

Μουσική διεύθυνση: Πάαβο Γιέρβι.

Πληροφορίες για την εκδήλωση στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/london-philharmonic-orchestra-paavo-jarvi-alexandre-kantorow-2/

Δείτε εδώ το τρέιλερ της συναυλίας: https://youtu.be/mg4cZn5n-g4

Εισιτήρια: 210 7282333 – www.megaron.gr

