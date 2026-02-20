O Δημήτρης Μυστακίδης επιστρέφει στο Σταυρό του Νότου Club

Μετά από 2 sold out, τον Ιανουάριο & τον Φεβρουάριο, ο Δημήτρης Μυστακίδης επιστρέφει στο Σταυρός του Νότου Club στις 14 Μαρτίου, με όσα τον αγαπάμε και για όσα τον αγαπάμε.



Άλλοτε ψιθυριστά στο αυτί και άλλοτε κοιτώντας μας στα μάτια, ο Δημήτρης Μυστακίδης μοιράζεται και μοιράζει δυνατά συναισθήματα μέσα από τα καινούργια του τραγούδια, αλλά και παλιά γνώριμα. Για ό,τι μας συγκινεί και με όσα στήνουμε γιορτή!





«Ήρθε η ώρα για την “ιερή” για μένα συνάντηση μας.

Για να ανταμώσουμε μέσα σε τραγούδια “σύμβολα”.

Για να ξαναγνωρίσουμε τον πομπό και να ενωθούμε με τον δέκτη.

Με λόγια και μουσικές που κάνουν τη συνάντηση οικεία.

Τη συγκίνηση, ζητούμενο. Τον χορό κατάληξη και όχι υπεκφυγή.

Μια συνάντηση “αγκαλιά“ για τα όλα παιδιά που δεν κάθονται καλά»

