ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

19.02.2026 10:39

Οι U2 επιστρέφουν με το «Days of Ash»: Έξι τραγούδια για την πολιτική ένταση στις ΗΠΑ

19.02.2026 10:39
U2 – American Obituary

Οι U2, ακολουθώντας το παράδειγμα του Bruce Sprignsteen, κυκλοφόρησαν έξι νέα τραγούδια που σχολιάζουν την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και διεθνείς εξελίξεις.

Το EP ονομάζεται «Days of Ash» και τα τραγούδια περιλαμβάνουν έναν φόρο τιμής στη Renée Good με τίτλο «American Obituary», με τον Bono να στοχοποιεί την ICE, αλλά και τους Πούτιν, Νετανιάχου και άλλους.

«Renée Good born to die free / American mother of three / Seventh day / January / A bullet for each child, you see», («Η Renée Good γεννήθηκε για να πεθάνει ελεύθερη / Αμερικανίδα μητέρα τριών παιδιών / Έβδομη μέρα / Ιανουαρίου / Μια σφαίρα για κάθε παιδί, βλέπεις) τραγουδά ο Bono για την 33χρονη μητέρα και Αμερικανίδα πολίτη που πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορες της ICE τον περασμένο μήνα.

Η δριμεία επίθεση συνεχίζεται: «To desecrate domestic bliss / Three bullets blast, three babies kissed / Renee the domestic terrorist? / What you can’t kill can’t die / America will rise / Against the people of the lie.» («Για να βεβηλωθεί η οικογενειακή γαλήνη / Τρεις σφαίρες σκάνε, τρία μωρά που φιλήθηκαν / Η Renée, η “εγχώρια τρομοκράτης”; / Ό,τι δεν μπορείς να σκοτώσεις δεν πεθαίνει / Η Αμερική θα σηκωθεί / Ενάντια στους ανθρώπους των ψεμάτων»

Λουλούδια και κεριά διακρίνονται σε αγρυπνία για τη Renée Nicole Good, η οποία σκοτώθηκε από πυρά πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη τον περασμένο μήνα.

Το «American Obituary» κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες μετά το «Streets of Minneapolis» του Springsteen, ένα τραγούδι που επίσης τιμά τον Alex Pretti και τη Renée Good», ενώ ταυτόχρονα επιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην κορύφωση της κόντρας του Τραμπ με τον Springsteen την περασμένη άνοιξη, ο πρώτος είχε δηλώσει ότι ο μουσικός «θα έπρεπε να ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ». Ο Bono είχε τότε υπερασπιστεί τον Springsteen, λέγοντας στον Jimmy Kimmel: «Υπάρχει μόνο ένα αφεντικό στην Αμερική».

Τα υπόλοιπα τραγούδια του EP, κανένα από τα οποία δεν θα συμπεριληφθεί στο πολυαναμενόμενο επερχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος, είναι τα «Yours Eternally», «Songs of the Future», «The Tears of Things», «One Life at a Time» και «Wildpeace». Τα κομμάτια αγγίζουν διάφορα διεθνή ζητήματα πέρα από τις ΗΠΑ και τη Μινεάπολη, από την Ουκρανία και τη Γάζα έως το Ιράν και το Ισραήλ.

Ο επίσης βραβευμένος με Grammy Ed Sheeran συμμετέχει και συνυπογράφει το «Yours Eternally», το τελευταίο τραγούδι του EP, γραμμένο ως επιστολή από έναν Ουκρανό στρατιώτη στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ο Bono δήλωσε ότι το επόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος θα έχει «μια αίσθηση καρναβαλιού… έναν πιο προκλητικά χαρούμενο τόνο».

Οι U2 κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ, Songs of Experience, το 2017.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 11:01
