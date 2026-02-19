Peter Greene: Από «ατύχημα με όπλο» ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»

Ο ηθοποιός του «Pulp Fiction» Πίτερ Γκριν (Peter Greene), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από ατύχημα με όπλο, όπως αποκαλύφθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης (μέσω του περιοδικού People), ο θάνατός του προήλθε από «τραύμα εξαιτίας πυροβολισμού στην αριστερή μασχάλη με βλάβη στη βραχιόνιο αρτηρία».

EXCLUSIVE: "Pulp Fiction" star Peter Greene died from an accidental gunshot wound.



Details: https://t.co/da0eRWlrtp pic.twitter.com/TYy6d0zBGl — TMZ (@TMZ) February 18, 2026

Η σφαίρα προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία, καταστρέφοντας την αρτηρία που τροφοδοτεί με αίμα τον πήχη, τον αγκώνα και το χέρι.

Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα.

Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Lower East Side της Νέας Υόρκης στις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει το Variety, ένας γείτονας ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την αστυνομία, καθώς άκουγε μουσική να παίζει ασταμάτητα στο διαμέρισμα του για αρκετές ημέρες.

Η καριέρα του Γκριν σημαδεύτηκε από διάσημους ρόλους «κακών» μεταξύ των οποίων στο «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) και στο «The Mask» στο πλευρό του Τζιμ Κάρεϊ (Jim Carrey).

Συμμετείχε σε περίπου 100 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσα στις οποίες τα «For Life», «Chicago P.D.», «Hawaii Five-O», «Justified», «Life on Mars», «The Black Donnellys», «Tesla» και «City of Lies».

'Pulp Fiction,' 'The Mask' actor Peter Greene's tragic cause of death revealed https://t.co/Z0yTOEbldH pic.twitter.com/yRWQd2haCN — New York Post (@nypost) February 18, 2026

Το αμερικανικό δράμα «Clika», περιλαμβάνει την μεταθανάτια ερμηνεία του.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Θρίλερ, περιπέτεια και «Οικογένεια Προς Ενοικίαση» (Videos)

Κριτική ταινίας: «Pillion» – Από την κυριαρχία στην τρυφερότητα

Ιράν: Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο συν-σεναριογράφος του «It Was Just an Accident», Mehdi Mahmoudian