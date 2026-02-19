Κριτική ταινίας: «Pillion» – Από την κυριαρχία στην τρυφερότητα

Τίτλος ταινίας: «Pillion»

Σύνοψη: Ένας συνεσταλμένος και διστακτικός νεαρός γνωρίζει έναν όμορφο άντρα, με τον οποίον αναπτύσσει μια σχέση. Αρχικά, ο νεαρός βρίσκεται σε μια θέση υποταγής, όσο ν’ αρχίσει να διεκδικεί το κάτι παραπάνω.

Σκηνοθεσία: Χάρι Λάιτον

Παίζουν: Χάρι Μέλιγκ, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

Αρχικά, σίγουρα θα υπάρχει μια απορία σχετικά με τον τίτλο της ταινίας και τη σημασία της λέξης «Pillion», η οποία αποτελεί σκωτσέζικο ιδιωματισμό και αποδίδεται σε συνεπιβάτη μηχανής. Είναι η ονομασία της πίσω θέσης, συνεπώς καταχρηστικά χρησιμοποιείται και για το άτομο που κάθεται σε αυτήν. Ο συνεσταλμένος, άβγαλτος νεαρός της ταινίας του Χάρι Λάιτον διασχίζει μια διαδρομή σεξουαλικής, αλλά και συναισθηματικής ενηλικίωσης, έχοντας ως «οδηγό» αυτής της μηχανής έναν εξαιρετικά γοητευτικό και σέξι άνδρα, τον ρόλο του οποίου υποδύεται ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ.

Θα λέγαμε, επίσης καταχρηστικά, πως ο Σκάρσγκαρντ συνεισφέρει στο φιλμ την ομορφιά του και ο Χάρι Μέλιγκ την έξοχη ερμηνεία του, για την οποία βραβεύτηκε στο τελευταίο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Εκτός τούτου και στις Κάννες, στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα», το «Pillion» κατέκτησε βραβείο σεναρίου, όχι άδικα. Εάν κάτι μένει εντονότερα στη μνήμη από την ταινία είναι ο τρόπος που εξελίσσει την αρχική καταδυναστευτική και απλά σεξουαλική σχέση, σε άσκηση επιμονής για την κατάκτηση της τρυφερότητας. Πάνω σε αυτόν τον κινηματογραφικό δρόμο κινείται με ταχύτητα το καλογυαλισμένο φαλλικό σύμβολο, η μηχανή του πρωταγωνιστή. Όταν ο υποταγμένος, νεαρός συμβίος του την παίρνει στα χέρια του, γίνεται «οδηγός» του εαυτού του, δίχως συνεπιβάτη, ο κόμπος της δυσλειτουργικής σχέσης λύνεται. Τώρα πια, ο άβγαλτος νεαρός ξέρει να κουμαντάρει, να διαχειρίζεται, να κερδίζει την αγάπη που επιθυμεί.

Για να συμβεί η παραπάνω μετάβαση, απατείται ο θάνατος της επίσης καταπιεστικής μητέρας, αυτής που έχει ασκήσει τον γιό της στην αποδοχή της δυνάστευσης, στην εξοικείωση με την κυριαρχικότητα ως μορφή αγάπης. Στο δύσκαμπτο γονικό ζευγάρι, η μητέρα αποτελεί τον «οδηγό», ο πατέρας εμφανώς περιορίζεται στο «πίσω κάθισμα». Ο γιός παρακολουθεί και κάποια στιγμή δραπετεύει. Έχοντας αυτό το μοντέλο ως πρότυπο, ο νεαρός, με δεδομένη την ομοφυλοφιλία του, προσχωρεί γρήγορα στη συνθήκη της υποταγής στον μεγάλο έρωτά του. Κατά βάση, παίρνει τον ρόλο ενός παθητικού πόλου, που διψάει για αγάπη και αντ’ αυτής λαμβάνει προστάγματα και εντολές προς εκτέλεση. Δίχως την παραμικρή σταγόνα συναισθήματος, μοιάζει να βρίσκεται μόνος στην έρημο του έρωτα. Είναι εκεί όπου σιγά-σιγά αρχίζει να ξεπροβάλλει από την αφάνεια, αρχικά με μικρές παρακλήσεις, στο τέλος με «τσαμπουκαλίδικη» διεκδίκηση. Κι όταν κερδίζει το ζητούμενο, την ισότιμη σχέση, ο έμπειρος εραστής του εξαφανίζεται, σα να του έχει διδάξει αυτά που θα έπρεπε, για να μάθει να κατευθύνει τις σχέσεις στην όαση της αγάπης. Το ελλειπτικό και ευφυές σεναριογραφικά τέλος, μάς αποκαλύπτει πως το πρώτο βήμα έχει γίνει.

Κάπως σαν τον Σαμψών, με τη γνωστή απώλεια δύναμης να συνοδεύεται από το κόψιμο των μαλλιών του, ο νεαρός πρωταγωνιστής, κουρεμένος σαν στρατιώτης, θέτει έναν πρώτο, απαραβίαστο όρο: «δεν κουρεύομαι». Αν και κινηματογραφικά τίποτα δεν είναι ιδιαιτέρως πρωτότυπο, εν τούτοις τίποτα δεν είναι λάθος. Με ανάλογα, προσεκτικά βήματα, ο πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης Χάρι Λάιτον πραγματοποιεί ένα ντεμπούτο υπόσχεσης, δίχως ολισθήματα. Δίπλα στην κυνική παρουσίαση του άκρατου και μονοσήμαντου σεξουαλισμού, κρατάει έναν χώρο γεμάτο χρώματα και νοσταλγική διάθεση, αυτόν της αγάπης. Από την αθωότητα της πρώτης σκηνής, στην τρυφερότητα του τέλους. Από το τετραγωνισμένο, γκρι και άχαρο οίκημα του πρώτου έρωτα, στην επάνοδο στα χρώματα, στη μουσική, στο τραγούδι, στη φύση. Το καινούριο ταξίδι αρχίζει, «αλλά τώρα ο οδηγός» είμαι εγώ, μοιάζει να λέει ο πρωταγωνιστής.

Αξιολόγηση: **1/2

