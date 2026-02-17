search
17.02.2026
17.02.2026

Robert Duvall: Αστέρες του Χόλιγουντ αποδίδουν φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιό (photos)

credit: AP

Συγκίνηση στο Χόλιγουντ έχει προκαλέσει ο θάνατος του βραβευμένου με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντιβάλ (Robert Duvall), ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου σε ηλικία 95 ετών, μετά από μια θρυλική καριέρα στον κινηματογράφο για περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Ο Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler), που ήταν στο πλευρό του στην ταινία «Hustle», μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο σε ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας πως ο Ντιβάλ ήταν «ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που είχαμε ποτέ», σύμφωνα με το Variety.

«Αστείος όσο δεν πάει. Δυνατός όσο δεν πάει. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος για να συζητάς και να γελάς μαζί του», συνέχισε ο ηθοποιός. «Τον αγαπούσαμε πολύ. Όλοι μας.’Αφησε πίσω του τόσες θρυλικές ταινίες. Δείτε τες όποτε μπορέσετε. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στη σύζυγό του, Λουσιάνα και σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του» συμπλήρωσε.

Η Βαϊόλα Ντέιβις (Viola Davis) έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram Threads ότι ήταν «τιμή» της που βρέθηκε στο πλευρό του Ντιβάλ, στο θρίλερ «Widows» του 2018.

«Ένιωθα δέος» πρόσθεσε η ηθοποιός. «Πάντα ένιωθα δέος για τις επιβλητικές ερμηνείες σου που ήταν ταυτόχρονα ήσυχες και κυρίαρχες. Ήσουν ένας γίγαντας…ένα είδωλο…”Apocalypse Now”, “The Godfather”, “To Kill a Mockingbird”, “Tender Mercies”, “The Apostle”, “Lonesome Dove”…κλπ. Το μεγαλείο σου δεν πεθαίνει ποτέ. Μένει εδώ…ως δώρο. Αναπαύσου εν ειρήνη, κύριε», τόνισε.

Ο Μάικλ Κίτον (Michael Keaton), ο οποίος πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντιβάλ στην κωμωδία του Ρον Χάουαρντ (Ron Howard) «The Paper» (1994), μοιράστηκε ένα πορτρέτο του ηθοποιού στο Instagram με τη λεζάντα: «Άλλος ένας φίλος “έφυγε”. Παίξαμε μαζί και γίναμε φίλοι. Μοιραστήκαμε ένα υπέροχο απόγευμα στην μπροστινή μου βεράντα μιλώντας για άλογα. Ήταν η προσωποποίηση του μεγαλείου ως ηθοποιός».

Ο Γουόλτον Γκόγκινς (Walton Goggins) σε ανάρτησή του στο Instagram έκανε λόγο για μια δυσαναπλήρωτη απώλεια, χαρακτηρίζοντας τον εκλιπόντα ως τον «μεγαλύτερο αφηγητή όλων των εποχών».

«Το ουράνιο φως μόλις έχασε τη λάμψη του… Σίγουρα την έχασε για μένα», ξεκίνησε ο ηθοποιός την ανάρτησή του, ενώ μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας «The Apostle», τα οποία κρατούσε στο αρχείο του για τρεις δεκαετίες. Ο Γκόγκινς, που ήταν μόλις 24 ετών όταν γνώρισε τον Ντιβάλ και είχε ένα μικρό ρόλο στη ταινία, τόνισε πως η συνεργασία τους παραμένει η σημαντικότερη εμπειρία της ζωής του, περιγράφοντας τον εμβληματικό ηθοποιό ως φίλο, μέντορα και την προσωπική του «πυξίδα» στην τέχνη.

«Ο σπουδαιότερος κονσιλιέρε που έχει δει ποτέ η οθόνη. Μπράβο, Ρόμπερτ Ντιβάλ», έγραψε η Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) σε ανάρτησή της στο Instagram.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος (Ted Sarandos), τίμησε επίσης τη μνήμη του ηθοποιού συνοδεύοντας την ανάρτησή του στο Instagram, με στιγμιότυπα από τα πιο διάσημα έργα του. Έγραψε: «Το να είσαι ένας ηθοποιός που μπορεί να κλέβει την παράσταση σε κάθε σκηνή ορισμένων από τις καλύτερες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ και ταυτόχρονα να είσαι ένας πρωταγωνιστής ικανός να σηκώσει στις πλάτες του φιλμ, μικρά και μεγάλα, δεν είναι μικρό κατόρθωμα για το Χόλιγουντ. Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν αυτού του είδους ο ηθοποιός και αυτού του είδους ο σταρ. Σήμερα χάσαμε έναν από τους κορυφαίους — ευτυχώς, θα έχουμε πάντα τον Tom Hagen, τον αντισυνταγματάρχη Bill Kilgore, τον Bull Meechum, τον Mac Sledge και όλους τους σπουδαίους χαρακτήρες που ενσάρκωσε για εμάς».

