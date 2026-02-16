search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 16:30
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

16.02.2026 16:00

Film Independent Spirit Awards: Θρίαμβος για το «Adolescence» και το «Train Dreams» (photos/videos)

16.02.2026 16:00
adolescence_film-independent-spirit-awards_1602_1920-1080_new
credit: AP

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Hollywood Palladium η 41η απονομή των Independent Spirit Awards, με παρουσιάστρια την Ego Nwodim. Η τελετή ανέδειξε τις κορυφαίες ανεξάρτητες παραγωγές της χρονιάς στο κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η ταινία «Train Dreams» σε σενάριο των Γκρεγκ Κουένταρ (Greg Kwedar) και Κλιντ Μπέντλεϊ (Clint Bentley) ο οποίος βρέθηκε και στο σκηνοθετικό τιμόνι με πρωταγωνιστές τους Τζόελ Έντζερτον (Joel Edgerton), Φελίσιτι Τζόουνς (Felicity Jones), Κέρι Κόντον (Kerry Condon) και Γουίλιαμ Χ. Μέισι (William H. Macy), απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας, ενώ το «Sorry, Baby» τιμήθηκε για το Καλύτερο Σενάριο και τον Β’ Γυναικείο Ρόλο.

Ωστόσο, ο μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν η σειρά του Netflix, «Adolescence», των Τζακ Θορν (Jack Thorne) και Στίβεν Γκρέιαμ (Stephen Graham), σε σκηνοθεσία Φίλιπ Μπαραντίνι (Philip Barantini), που έλαβε τέσσερα αγαλματίδια, σύμφωνα με το Deadline.

Η λίστα με τους φετινούς νικητές

Καλύτερη Ταινία: «Train Dreams»

Σκηνοθεσία: Clint Bentley, «Train Dreams»

Καλύτερη Ερμηνεία: Rose Byrne, «If I Had Legs I’d Kick You»

Καλύτερη Β’ Ερμηνεία: Naomi Ackie «Sorry, Baby»

Σενάριο: Eva Victor «Sorry, Baby»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «The Perfect Neighbor», Geeta Gandbhir

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «The Secret Agent», Kleber Mendonça Filho

Καλύτερη Πρώτη Ταινία: «Lurker»

Καλύτερο Πρώτο Σενάριο: «Lurker»

Μοντάζ: Sofía Subercaseaux, «The Testament of Ann Lee»

Καλύτερη Φωτογραφία: Adolpho Veloso «Train Dreams»

Καλύτερος Παραγωγός: Tony Yang

Πρωτοεμφανιζόμενη Ερμηνεία: Kayo Martin, «The Plague»

Βραβείο Ρόμπερτ Άλτμαν: Francis Lawrence και Rich Delia, «The Long Walk»

Βραβείο Τζον Κασαβέτη: Cristian Carretero, Lorraine Jones Molina, Kisha Tikina Burgos, «Esta Isla»

Someone to Watch: Tatti Ribeiro, «Valentina»

Truer Than Fiction: Rajee Samarasinghe, «Your Touch Makes Others Invisible»

Τηλεόραση

Καλύτερη Σειρά: «Adolescence»

Καλύτερη Σειρά Ντοκιμαντέρ: «Pee-wee as Himself»

Καλύτερη Ερμηνεία σε Σειρά: Stephen Graham, «Adolescence»

Καλύτερο Καστ σε Σειρά: «Chief of War»

Καλύτερη Β’ Ερμηνεία σε Σειρά: Erin Doherty, «Adolescence»

Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη Ερμηνεία σε Σειρά: Owen Cooper, «Adolescence»

1 / 3