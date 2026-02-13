search
ΣΙΝΕΜΑ

13.02.2026 12:49

F1: Πράσινο φως για σίκουελ μετά τον εισπρακτικό θρίαμβο των 633 εκατ. δολαρίων

Τον δρόμο για το επερχόμενο σίκουελ ανοίγει και επισήμως η μεγάλη εμπορική επιτυχία του «F1» στα παγκόσμια ταμεία, με εισπράξεις που αγγίζουν τα 633 εκατομμύρια δολάρια.

Ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε ότι η Apple Studios έδωσε το «πράσινο φως» για τη συνέχεια της ταινίας, την ώρα που η ταινία δεν έχει πάψει να συζητιέται τόσο για την κινηματογραφική της ένταση όσο και για τη διάκρισή της στα Όσκαρ.

Μιλώντας στο BBC, κατά τη διάρκεια του ετήσιου γεύματος των υποψηφίων των Όσκαρ, στο Λος Άντζελες, ο βετεράνος παραγωγός παραδέχτηκε ότι ήταν «έκπληκτος και ενθουσιασμένος» από την υποψηφιότητα του «F1» για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Στάθηκε, δε, στις δυσκολίες που προηγήθηκαν μέχρι να ολοκληρωθεί το πρότζεκτ, επισημαίνοντας ότι εν τέλει η προσπάθεια δικαιώθηκε, βρίσκοντας ανταπόκριση στο κοινό, διεθνώς.

«Ήταν μια μακρά διαδρομή μέχρι να ολοκληρωθεί η ταινία, καθώς έπρεπε να αντέξουμε μερικές απεργίες, αλλά τελικά το έργο ψυχαγώγησε το κοινό σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο Μπρουκχάιμερ για το «F1».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Μπραντ Πιτ, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια εμπειρία που ξεχώρισε για τον ίδιο: «Δεν είχα συνεργαστεί ποτέ με τον Μπραντ Πιτ στο παρελθόν και ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δουλέψω μαζί του».

Δείτε το τρέιλερ του «F1»

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ταινία, προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στοιχεία για την πλοκή. Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα επιστρέψει στο σίκουελ, με τον Μπρουκχάιμερ να ξεκαθαρίζει ότι κάθε περαιτέρω πληροφορία παραμένει, μέχρι στιγμής, επτασφράγιστο μυστικό.

