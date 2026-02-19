Foreigner – Celebrating 50 Years: Οι θρύλοι του classic rock έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με την μεγάλη τους περιοδεία, με τίτλο Celebrating 50 years, οι Foreigner συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Mε εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, βάζοντας στον χάρτη της παγκόσμιας περιοδείας τους την Αθήνα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ.
Υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα στην ιστορία της rock, με κάθε τους εμφάνιση να αποτελεί ένα μουσικό γεγονός που ξεσηκώνει κοινό και μουσικούς κριτικούς.
«Αν ψάχνεις μια live εμπειρία με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες, η συναυλία των Foreigner το 2026 είναι η επιλογή σου! Μόνο επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες. Έλεγξε τις ημερομηνίες της περιοδείας και εξασφάλισε τα εισιτήριά σου για να ζήσεις την συναυλία των θρύλων» ad-hoc-news.de
«Οι Foreigner είναι το συγκρότημα με τις μεγάλες επιτυχίες και το αποδεικνύουν σε κάθε τους συναυλία! Ξεσήκωσαν το κοινό που ήξερε κάθε τραγούδι: “Double Vision,” “Head Games,” “Cold as Ice”, “Waiting for a Girl Like You,” “Dirty White Boy,” “Urgent”, “I Want to Know What Love Is,” “Hot Blooded”.» David Congalton
«Οι Foreigner ανήκουν στο κορυφαίο 10% όλων των live performers. Θεωρούνται εντυπωσιακοί καλλιτέχνες στη σκηνή, κάντονας shows που αξίζει να δεις. Οι κριτικές για τις συναυλίες τους περιγράφουν τα live ως υψηλής ενέργειας, δυναμικά, εκρηκτικά, ηλεκτρισμένα, ανατριχιαστικά, νοσταλγικά και αξέχαστα» liverate.com
Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Αθήνα θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους θρύλους του rock, το συγκρότημα των μεγάλων επιτυχιών, τους Foreigner. Όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν τους χιλιάδες θαυμαστές τους στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ.
