«Έχω Μια Θάλασσα Αγάπη»: Ο πρόσφατος δίσκος της Ρίτας Αντωνοπούλου είναι εδώ και σε βινύλιο – Σε μουσική Σταύρου Σιόλα (Video)

Το πιο πρόσφατο album της Ρίτας Αντωνοπούλου «Έχω μια Θάλασσα Αγάπη» είναι, πλέον, εδώ και σε μορφή βινυλίου! Ο δίσκος αποτελεί ένα εξαιρετικό πάντρεμα της μουσικής του Σταύρου Σιόλα με τον λόγο και τη φωνή της Ρίτας Αντωνοπούλου, που μαζί γέννησαν 8 μοναδικά τραγούδια.

Για πρώτη φορά, η Ρίτα αναλαμβάνει ρόλο στιχουργού σε δύο τραγούδια, το «Έχω μια θάλασσα αγάπη» και το «Ρώτησαν κάποτε ένα αστέρι» και το αποτέλεσμα μας ξαφνιάζει με την ιδιαιτερότητά του. Τα υπόλοιπα τραγούδια υπογράφουν άλλοι καταξιωμένοι στιχουργοί.

Τα τραγούδια του δίσκου συνθέτουν ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και εσωτερικό παλμό. Οι μελωδίες και οι ενορχηστρώσεις υπηρετούν την ατμόσφαιρα των στίχων, δημιουργώντας ένα ενιαίο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα με σαφή ταυτότητα.

Μια δουλειά που έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή και ξεχωριστή παρουσία της Ρίτας Αντωνοπούλου στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, με την ίδια να έχει τραγουδήσει μερικούς από τους σπουδαιότερους στιχουργούς και ποιητές, ανάμεσα τους και οι Νίκος Καββαδίας, Μάνος Ελευθερίου, Ιάκωβος Καμπανέλλης, Οδυσσέας Ιωάννου και πολλοί ακόμα.

Διαβάστε επίσης:

Foreigner – Celebrating 50 Years: Οι θρύλοι του classic rock έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι U2 επιστρέφουν με το «Days of Ash»: Έξι τραγούδια για την πολιτική ένταση στις ΗΠΑ (videos)

Peter Greene: Από «ατύχημα με όπλο» ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»