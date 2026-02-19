search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 14:49
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 13:50

«Έχω Μια Θάλασσα Αγάπη»: Ο πρόσφατος δίσκος της Ρίτας Αντωνοπούλου είναι εδώ και σε βινύλιο – Σε μουσική Σταύρου Σιόλα (Video)

19.02.2026 13:50
diskos-new-

Το πιο πρόσφατο album της Ρίτας Αντωνοπούλου «Έχω μια Θάλασσα Αγάπη» είναι, πλέον, εδώ και σε μορφή βινυλίου! Ο δίσκος αποτελεί ένα εξαιρετικό πάντρεμα της μουσικής του Σταύρου Σιόλα με τον λόγο και τη φωνή της Ρίτας Αντωνοπούλου, που μαζί γέννησαν 8 μοναδικά τραγούδια.

Για πρώτη φορά, η Ρίτα αναλαμβάνει ρόλο στιχουργού σε δύο τραγούδια, το «Έχω μια θάλασσα αγάπη» και το «Ρώτησαν κάποτε ένα αστέρι» και το αποτέλεσμα μας ξαφνιάζει με την ιδιαιτερότητά του. Τα υπόλοιπα τραγούδια υπογράφουν άλλοι καταξιωμένοι στιχουργοί.

Τα τραγούδια του δίσκου συνθέτουν ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και εσωτερικό παλμό. Οι μελωδίες και οι ενορχηστρώσεις υπηρετούν την ατμόσφαιρα των στίχων, δημιουργώντας ένα ενιαίο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα με σαφή ταυτότητα.

Μια δουλειά που έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή και ξεχωριστή παρουσία της Ρίτας Αντωνοπούλου στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, με την ίδια να έχει τραγουδήσει μερικούς από τους σπουδαιότερους στιχουργούς και ποιητές, ανάμεσα τους και οι Νίκος Καββαδίας, Μάνος Ελευθερίου, Ιάκωβος Καμπανέλλης, Οδυσσέας Ιωάννου και πολλοί ακόμα.

Διαβάστε επίσης:

Foreigner – Celebrating 50 Years: Οι θρύλοι του classic rock έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι U2 επιστρέφουν με το «Days of Ash»: Έξι τραγούδια για την πολιτική ένταση στις ΗΠΑ (videos)

Peter Greene: Από «ατύχημα με όπλο» ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
charles_andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος για σύλληψη Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί»

dimografiko_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό και μετανάστευση των νέων πληγώνουν την Ελλάδα – Οι δυσοίωνες προβλέψεις για τον πληθυσμό

sarakostianna-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το σαρακοστιανό τραπέζι – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

papastavrou-54345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου σε Άγκυρα για τη συμφωνία με Chevron: «Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα δικαιώματα μας»

COSMOTE-CINEMA-OSCARS_pop-up
ADVERTORIAL

COSMOTE CINEMA OSCARS: To pop-up κανάλι της COSMOTE TV επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

MixCollage-18-Feb-2026-10-59-PM-8283
ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 14:49
charles_andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος για σύλληψη Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί»

dimografiko_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό και μετανάστευση των νέων πληγώνουν την Ελλάδα – Οι δυσοίωνες προβλέψεις για τον πληθυσμό

sarakostianna-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το σαρακοστιανό τραπέζι – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

1 / 3