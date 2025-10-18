search
18.10.2025
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

18.10.2025 07:20

Podcast – Ρίτα Αντωνοπούλου: «Ο Θάνος Μικρούτσικος είναι ο πιο διαχρονικός συνθέτης»

18.10.2025 07:20
PODCAST ANTONOPOULOU SITE 18.10

Ο Θάνος Μικρούτσικος είναι διαχρονικός. Το έργο του μιλάει με τον ίδιο έντονο τρόπο από γενιά σε γενιά και τη σημαδεύει σε βαθμό που κάποιος μπορεί να το αναγάγει και σε κάτι μαγικό.

Έχοντας μαθητεύσει δίπλα του από το 2006 ως το τέλος, η Ρίτα Αντωνοπούλου αποφάσισε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στον αξέχαστο δημιουργό χωρίς τον ίδιο επί σκηνής.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Η συναυλία -αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο με τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τους Ρεβάνς θα γίνει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στο Κύτταρο.

Η παράσταση, όπως είπε η ερμηνεύτρια,  παρουσιάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια σε πάρα πολλά μέρη, ενώνοντας όλους όσους την παρακολούθησαν σε ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο του Θάνου Μικρούτσικου μέσα από την αγάπη και τον ιδιαίτερο ήχο που δημιούργησε η σύμπραξή της με τους Ρεβάνς, πάνω στο έργο του πιο αγαπημένου δημιουργού.

Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσει αυτός ο κύκλος, από το να παρουσιαστεί σε έναν από τους πιο ιστορικούς κι εμβληματικούς χώρους, όπως το Κύτταρο.

Ακόμα αναφέρθηκε στις αγωνίες και τους φόβους της σχετικά με τα όσα συμβαίνουν τόσο στη χώρα μας όσο και παγκόσμια, καθώς είναι μητέρα ενός κοριτσιού  στην εφηβεία.

