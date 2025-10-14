Podcast – Στέφανος Κορκολής: «Η συνάντηση μου με τον Μίκη ήταν καρμική και ιδιαίτερα περίεργη»

Ο διεθνούς φήμης πιανίστας και συνθέτης , σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με την καταξιωμένη ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη, παρουσιάζουν ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και αποτίουν φόρο τιμής στο έργο του, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Σε μια σπάνια μουσική βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής ο Στέφανος Κορκολής θα παρουσιάσει τις αριστουργηματικές και διαχρονικές δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη, “Επιτάφιος” και “Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν”, σε δική του μεταγραφή για πιάνο και φωνή.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν λυρικά τραγούδια του μεγάλου συνθέτη σε μορφή λιντ, τα οποία, μέσα από την προσέγγιση δύο ερμηνευτών, αναδεικνύουν την εσωτερικότητα και τη μελωδικότητά τους.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε με πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την συνάντηση του με τον μεγάλο Οικουμενικό συνθέτη.

Είπε ότι συναντήθηκε με το Μίκη καρμικά και ιδιαίτερα περίεργα και ότι δίπλα του ξαναέμαθε μουσική και επίσης έμαθε «ζωή».

Ακόμα ότι η σχέση του μαζί του τον άλλαξε σαν άνθρωπο 100%.

Διηγήθηκε επίσης πως συνέγραψαν μαζί δίπλα- δίπλα ο ένας με τον άλλο το έργο του μεγάλου συνθέτη.

Σχολίασε επίσης με πικρία ότι δεν γίνονται οι ανάλογες εκδηλώσεις (όπως για τον Μίκη) προς τιμήν του Μάνου Χατζιδάκι που επίσης φέτος γιορτάζονται τα 100 του χρόνια. Μίλησε ακόμα και για τον ρόλο που έπαιξε στην καριέρα του ο θείος του, Μίμης Πλέσσας, αλλά και για την ευχαρίστηση που νιώθει γράφοντας μουσική για το θέατρο και την τηλεόραση.

