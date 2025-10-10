Podcast – Νεπάλ: Ανεβαίνοντας τα Ιμαλάια

Είναι ο ορεινός όγκος-σύμβολο, όχι μόνον για το Νεπάλ, το οποίο αποτυπώνει τα Ιμαλάια ακόμη και στην πρωτότυπη σημαία του, αλλά μάλλον για ολόκληρο τον πλανήτη, μια που το Έβερεστ αποτελεί αναφορά σε κάθε τι υψηλό.

Η κατάκτησή της κορυφής αυτής από τον Νεοζηλανδό Χίλαρι αποτελεί, επίσης, μια συμβολική πράξη για την αναμέτρηση του ανθρώπου με τη φύση. Από ‘κει και πέρα, άνοιξε ο δρόμος και χιλιάδες ορειβάτες, αλλά περισσότερο «τρέκερς», δοκιμάζουν κάθε χρόνο την τύχη τους. Στον ίδιο δρόμο βαδίσαμε κι εμείς, φθάνοντας ως την κατασκήνωση βάσης, του ορεινού συγκροτήματος Αναπούρνα.

Η διαδρομή μας, δεν έχει τη μυθική διάσταση της κατάκτησης κορυφής, αλλά αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία, την οποία ξετυλίγουμε μέρα-μέρα, με όλα όσα μπορούν να συμβούν σε έναν κοινό θνητό, ο οποίος επιθυμεί τουλάχιστον ν’ αντικρίσει αυτό που μοιάζει με θεϊκό.

