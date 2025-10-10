search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 09:57
Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

10.10.2025 07:15

Podcast – Νεπάλ: Ανεβαίνοντας τα Ιμαλάια

10.10.2025 07:15
Είναι ο ορεινός όγκος-σύμβολο, όχι μόνον για το Νεπάλ, το οποίο αποτυπώνει τα Ιμαλάια ακόμη και στην πρωτότυπη σημαία του, αλλά μάλλον για ολόκληρο τον πλανήτη, μια που  το Έβερεστ αποτελεί αναφορά σε κάθε τι υψηλό.

Η κατάκτησή της κορυφής αυτής από τον Νεοζηλανδό Χίλαρι αποτελεί, επίσης, μια συμβολική πράξη για την αναμέτρηση του ανθρώπου με τη φύση. Από ‘κει και πέρα, άνοιξε ο δρόμος και χιλιάδες ορειβάτες, αλλά περισσότερο «τρέκερς»,  δοκιμάζουν κάθε χρόνο την τύχη τους. Στον ίδιο δρόμο βαδίσαμε κι εμείς, φθάνοντας ως την κατασκήνωση βάσης, του ορεινού συγκροτήματος Αναπούρνα.

Η διαδρομή μας, δεν έχει τη μυθική διάσταση της κατάκτησης κορυφής, αλλά αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία, την οποία ξετυλίγουμε μέρα-μέρα, με όλα όσα μπορούν να συμβούν σε έναν κοινό θνητό, ο οποίος επιθυμεί τουλάχιστον ν’ αντικρίσει αυτό που μοιάζει με θεϊκό.

ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ευκαιρία για τον Μακρόν: Υπόσχεται νέο πρωθυπουργό εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί

maximou_2602_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους κατασκευαστικών

letitia-james
ΚΟΣΜΟΣ

Το «κυνήγι μαγισσών» του Τραμπ συνεχίζεται: Κατηγορίες απαγγέλθηκαν εις βάρος της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης 

alhpa new
MEDIA

Alpha: Ρίχνει τη νέα κωμωδία «Τρομεροί γονείς» στη μάχη τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση επενδύει 370 εκατομμύρια δολάρια για συστήματα κατά των drones

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

