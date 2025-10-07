search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 09:45
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

07.10.2025 07:20

Podcast – Ευγενία Δημητροπούλου: «Παραμένει ακόμα και σήμερα δύσκολο να υιοθετήσεις στην Ελλάδα»

07.10.2025 07:20
PODCAST DIMITROPOULOU SITE 07.10

Το πολυβραβευμένο δικαστικό αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, «Μάρτυρας Κατηγορίας», ένα από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ όλων των εποχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο ΧΟΡΝ, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Ύστερα από 360 sold out παραστάσεις και δύο χρόνια αποθεωτικής υποδοχής από κοινό και κριτικούς, ο Μάρτυρας Κατηγορίας συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, με τον Γιάννη Βούρο στον ρόλο του Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς, τον Κώστα Κόκλα ως τον δικηγόρο Τζον Μέηχιου, την Ευγενία Δημητροπούλου ως την αινιγματική σύζυγο Ρομέιν και τον Όμηρο Πουλάκη στον ρόλο του κατηγορούμενου Λέοναρντ Βόουλ, πλαισιωμένους από τους Μελίνα Βαμβακά, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη και Νίκη Παλληκαράκη, σε μια παράσταση γεμάτη ένταση και ανατροπές που καθηλώνει μέχρι το αποκαλυπτικό της φινάλε.

Με αυτή την αφορμή η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε με θέρμη για το έργο λέγοντας ότι η Άγκαθα Κρίστι ήταν πάντα μπροστά από την εποχή της.

Ακόμη μίλησε και για τον μονόλογο που θα παρουσιάζει κάθε Τετάρτη στο θέατρο Σταθμός, με τίτλο: Κοιμούνται τα ψάρια;” του Jens Raschke, σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου.

Εδώ η δεκάχρονη Γέτε αφηγείται με απλότητα και συχνές πινελιές χιούμορ τη δική της απώλεια. Το έργο  είναι μια παιδική, αθώα, κλεφτή ματιά στην τραγικότητα της ανθρώπινης συνθήκης, στο άδηλο “μετά”, στην οδυνηρή συμφιλίωση με την απώλεια.

Τέλος αναφέρθηκε και στα προσεχή καλλιτεχνικά της σχέδια τόσο τα τηλεοπτικά όσο και τα κινηματογραφικά.

Κλείνοντας στάθηκε  στο πρόβλημα της υιοθεσίας στην Ελλάδα, που και η ίδια αντιμετώπισε, δηλώνοντας όμως πανευτυχής για την κορούλα της που έχει υιοθετήσει με τον σύζυγό της.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Ένκε Φεζολλάρι: «Στην Αλβανία υπάρχει σήμερα μεγάλη άνθηση του θεάτρου»

Podcast – Γιάννης Τσορτέκης: «Με εντυπωσιάζει πολύ η φετινή ομάδα της ΑΕΚ»

Podcast – Νεπάλ: Όταν η θρησκεία κάνει τέχνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karkinos-new
ΥΓΕΙΑ

Έκθεση AACR για τις νεοπλασίες: Εντυπωσιακή μείωση των θανάτων των ασθενών τα τελευταία 32 χρόνια – Μικρή πρόοδος στους επιθετικούς καρκίνους

astynomikos_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Παλιό «γνώριμο» συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ.

lopez-affleck-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιό τους (Videos/Photos)

foinikounta new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για το έγκλημα στη Φοινικούντα: Δεν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη συνεργού

ypoklopes_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάρτι υποκλοπών στη χώρα – Συγκλονιστική η έκθεση της ΑΔΑΕ, καταγράφει αύξηση των επισυνδέσεων, πολλές χωρίς αιτιολόγηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 09:41
karkinos-new
ΥΓΕΙΑ

Έκθεση AACR για τις νεοπλασίες: Εντυπωσιακή μείωση των θανάτων των ασθενών τα τελευταία 32 χρόνια – Μικρή πρόοδος στους επιθετικούς καρκίνους

astynomikos_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Παλιό «γνώριμο» συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ.

lopez-affleck-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιό τους (Videos/Photos)

1 / 3