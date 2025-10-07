Podcast – Ευγενία Δημητροπούλου: «Παραμένει ακόμα και σήμερα δύσκολο να υιοθετήσεις στην Ελλάδα»

Το πολυβραβευμένο δικαστικό αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, «Μάρτυρας Κατηγορίας», ένα από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ όλων των εποχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο ΧΟΡΝ, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Ύστερα από 360 sold out παραστάσεις και δύο χρόνια αποθεωτικής υποδοχής από κοινό και κριτικούς, ο Μάρτυρας Κατηγορίας συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, με τον Γιάννη Βούρο στον ρόλο του Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς, τον Κώστα Κόκλα ως τον δικηγόρο Τζον Μέηχιου, την Ευγενία Δημητροπούλου ως την αινιγματική σύζυγο Ρομέιν και τον Όμηρο Πουλάκη στον ρόλο του κατηγορούμενου Λέοναρντ Βόουλ, πλαισιωμένους από τους Μελίνα Βαμβακά, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη και Νίκη Παλληκαράκη, σε μια παράσταση γεμάτη ένταση και ανατροπές που καθηλώνει μέχρι το αποκαλυπτικό της φινάλε.

Με αυτή την αφορμή η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε με θέρμη για το έργο λέγοντας ότι η Άγκαθα Κρίστι ήταν πάντα μπροστά από την εποχή της.

Ακόμη μίλησε και για τον μονόλογο που θα παρουσιάζει κάθε Τετάρτη στο θέατρο Σταθμός, με τίτλο: “Κοιμούνται τα ψάρια;” του Jens Raschke, σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου.

Εδώ η δεκάχρονη Γέτε αφηγείται με απλότητα και συχνές πινελιές χιούμορ τη δική της απώλεια. Το έργο είναι μια παιδική, αθώα, κλεφτή ματιά στην τραγικότητα της ανθρώπινης συνθήκης, στο άδηλο “μετά”, στην οδυνηρή συμφιλίωση με την απώλεια.

Τέλος αναφέρθηκε και στα προσεχή καλλιτεχνικά της σχέδια τόσο τα τηλεοπτικά όσο και τα κινηματογραφικά.

Κλείνοντας στάθηκε στο πρόβλημα της υιοθεσίας στην Ελλάδα, που και η ίδια αντιμετώπισε, δηλώνοντας όμως πανευτυχής για την κορούλα της που έχει υιοθετήσει με τον σύζυγό της.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Ένκε Φεζολλάρι: «Στην Αλβανία υπάρχει σήμερα μεγάλη άνθηση του θεάτρου»

Podcast – Γιάννης Τσορτέκης: «Με εντυπωσιάζει πολύ η φετινή ομάδα της ΑΕΚ»

Podcast – Νεπάλ: Όταν η θρησκεία κάνει τέχνη