Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

04.10.2025 07:15

Podcast – Γιάννης Τσορτέκης: «Με εντυπωσιάζει πολύ η φετινή ομάδα της ΑΕΚ»

04.10.2025 07:15
PODCAST TSORTEKIS SITE 04.10

Τη φετινή θεατρική σεζόν, το αριστούργημα του Μολιέρου, “Ο Ταρτούφος”, ζωντανεύει στη σκηνή του θεάτρου Αλκυονίς, υπό τη σκηνοθετική ματιά της Έλενας Μαυρίδου.

Μια παράσταση που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου τη διαχρονική σάτιρα του Γάλλου δραματουργού για την υποκρισία, τη θρησκοληψία και τις ανθρώπινες αδυναμίες.

Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας και τη φέρνει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πτυχές της.

Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να υπονομεύσει τη λογική, να μεταστρέψει τη θρησκευτική πίστη σε προσωπικό του όφελος και να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η φιλία, ο έρωτας και η τιμή.

Παρά τη μάσκα του ευσεβούς, αποκαλύπτεται ως ένας δεξιοτέχνης της εξαπάτησης.

Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός που υποδύεται τον Ταρτούφο μίλησε στο topontiki.gr.

Τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο-καθρέφτη της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη.

Πρωταγωνιστούν ακόμα και οι: Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής. 

Σχολιάζοντας το κείμενο του Μολιέρου είπε ότι οι συνθήκες δημιουργούν πολλούς Ταρτούφους σήμερα.

Για μια ακόμη φορά επανέλαβε ότι η δημοφιλία που απέκτησε μέσα από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές δεν τον άλλαξε καθόλου μιας και παραμένει ένας άοκνος εργάτης.

Δεν παρέλειψε να σχολιάσει τη φετινή μέχρι τώρα πορεία της αγαπημένης του ομάδας που καταφέρνει και βρίσκει χρόνο να παρακολουθεί από κοντά.

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

XIONIA_XALKIDIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Άρης 3-0: Σαρωτικοί οι Κρήτικοι, «διέλυσαν» την ομάδα του Χιμένεθ

nikos pappas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενωτικός ο Παππάς στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΝΔ διακινεί σενάρια διάσπασης – Να απαντήσουμε με ενότητα»

adonis_georgiadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Είναι αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

1 / 3