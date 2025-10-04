Podcast – Γιάννης Τσορτέκης: «Με εντυπωσιάζει πολύ η φετινή ομάδα της ΑΕΚ»

Τη φετινή θεατρική σεζόν, το αριστούργημα του Μολιέρου, “Ο Ταρτούφος”, ζωντανεύει στη σκηνή του θεάτρου Αλκυονίς, υπό τη σκηνοθετική ματιά της Έλενας Μαυρίδου.

Μια παράσταση που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου τη διαχρονική σάτιρα του Γάλλου δραματουργού για την υποκρισία, τη θρησκοληψία και τις ανθρώπινες αδυναμίες.

Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας και τη φέρνει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πτυχές της.

Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να υπονομεύσει τη λογική, να μεταστρέψει τη θρησκευτική πίστη σε προσωπικό του όφελος και να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η φιλία, ο έρωτας και η τιμή.

Παρά τη μάσκα του ευσεβούς, αποκαλύπτεται ως ένας δεξιοτέχνης της εξαπάτησης.

Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός που υποδύεται τον Ταρτούφο μίλησε στο topontiki.gr.

Τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο-καθρέφτη της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη.

Πρωταγωνιστούν ακόμα και οι: Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής.

Σχολιάζοντας το κείμενο του Μολιέρου είπε ότι οι συνθήκες δημιουργούν πολλούς Ταρτούφους σήμερα.

Για μια ακόμη φορά επανέλαβε ότι η δημοφιλία που απέκτησε μέσα από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές δεν τον άλλαξε καθόλου μιας και παραμένει ένας άοκνος εργάτης.

Δεν παρέλειψε να σχολιάσει τη φετινή μέχρι τώρα πορεία της αγαπημένης του ομάδας που καταφέρνει και βρίσκει χρόνο να παρακολουθεί από κοντά.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Νεπάλ: Όταν η θρησκεία κάνει τέχνη

Podcast – Δημήτρης Καταλειφός: «Ο Δυτικός πολιτισμός χρεοκόπησε στην Παλαιστίνη»

Podcast – Χρήστος Στέργιογλου: Δεν μου κολλάει τίποτα στην τηλεόραση για να κάνω κάτι