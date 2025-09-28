Podcast – Χρήστος Στέργιογλου: Δεν μου κολλάει τίποτα στην τηλεόραση για να κάνω κάτι

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης χρονιάς, το αριστούργημα του Ivan Vyrypaev “Απόρρητο” σε σκηνοθεσία της Tαμίλλα Κουλίεβα έρχεται στο Θέατρο Διάνα από τις 20 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Με αυτή την αφορμή ο σπουδαίος ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου είπε ότι: μεταφερόμαστε στο 2028 όπου το ΑΙ έχει αποκτήσει, πλέον, δική του βούληση και μπορεί να ζητάει από τους ανθρώπους να του απαντούν σε θεμελιώδη, υπαρξιακά και κοινωνικά ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα οι τρεις επιστήμονες Ταμίλλα Κουλίεβα – Χρήστος Στέργιογλου -Μαριάννα Κιμούλη που παίρνουν μέρος στην έρευνα, η οποία διερευνά τα πιο φλέγοντα ερωτήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, μέσα από τις απαντήσεις που καλούνται να δώσουν, σε μορφή ατομικών συνεντεύξεων, έρχονται αντιμέτωποι με συνεχείς εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα σε όσα πιστεύουν και σε όσα αντέχουν να δηλώσουν. Η Έλλη Στάη και ο Παύλος Τσίμας, συναντιούνται για πρώτη φορά με τη θεατρική σκηνή και αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο, ως οι συνεντευξιαστές ενός ερευνητικού κέντρου, στο πλαίσιο μιας κλειστής έρευνας.

Οι θεατές, σε ρόλο παντογνώστη αφηγητή μαθαίνουν τις αδήλωτες πτυχές της ζωής και της προσωπικότητάς τους και χωρίς να το επιδιώκουν, γίνονται οι εξομολογητές της πιο κρυφής αλήθειας τους. Σχετικά με το θέμα που πραγματεύεται το έργο είπε ότι : «Για μένα το ΑΙ είναι ο εφιάλτης της εποχής μας. Οι νόμοι και οι κανόνες της τεχνολογίας είναι πάνω από εμάς». Τέλος σχετικά με την συμμετοχή του σε κάποια τηλεοπτική σειρά τόνισε χαρακτηριστικά : «Δεν βλέπω κάτι αξιόλογο για να συμμετάσχω ,σήμερα στη TV υπάρχει αποβλάκωση, υπάρχει διασκέδαση για τη διασκέδαση». Τέλος αναφέρθηκε στην συμμετοχή του σε σειρά της Βρετανικής Τηλεόρασης.

