Podcast – Νεπάλ: Κατμαντού, η πιο φτωχή πρωτεύουσα του κόσμου

Προσφάτως, πολλοί «ανακάλυψαν» το Νεπάλ, καθώς το πρόσχημα της αντικυβερνητικής εξέγερσης, με αφορμή τον αποκλεισμό κάποιων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οδήγησε σε πολλούς νεκρούς στην πρωτεύουσα.

Το Κατμαντού, πέρα από πρωτεύουσα της χώρας, αποτελεί διαχρονικά την παγκόσμια πρωτεύουσα της φτώχειας. Αυτή ήταν και η πραγματική αιτία των πολυπληθών διαδηλώσεων, καθώς οι νέοι βλέπουν τη ζωή τους να φεύγει χωρίς προοπτική, ενώ οι συνομήλικοί τους, γόνοι των κυβερνητικών οικογενειών, απολαμβάνουν τη χλιδή, σε δυτικά κράτη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έχει περάσει τη ζωή του το Κατμαντού, όσο και να προσπαθεί να εκσυγχρονιστεί. Είναι αλήθεια πως έχει καταφέρει αρκετά, καταπολέμησε την ασύλληπτη βρώμα, μείωσε τις παράγκες, όχι όμως και τις αντιδράσεις στην κυβερνητική πολιτική. Αυτή που κάθε τόσο αλλάζει εκπροσώπους, μαγάρισε ακόμη και τους επαναστάτες μαοϊκούς.

Τελικά, η θρησκεία παραμένει μόνο στήριγμα των εξαθλιωμένων πολιτών και οι πάμπολλοι ινδουϊστικοί ναοί στην πόλη επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.

