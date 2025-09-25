Podcast – Κατερίνα Γερονικολού: «Δεν άλλαξα χαρακτήρα για 15 χρόνια στο θέατρο»

Τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν για 2η συνεχόμενη χρονιά την ξέφρενη κωμωδία «Η Ληστεία της Συμφοράς» σε μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με υπέροχα σκηνικά, κοστούμια, ειδικά εφέ, ακροβατικά, ζωντανή μουσική, που όλα είναι… λάθος!

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης.

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά) : Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Θάνος Σκόπας, Γιάννης Στεφόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης.

Με αυτή την αφορμή η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου, είμαστε στην Αθήνα του 1958.Μία τρελή απόδραση. Ένα τεράστιο διαμάντι. Έξι εντελώς ανίκανοι κλέφτες. Ένας αιώνια μαθητευόμενος ταμίας. Ένας απελπισμένος φύλακας που κοιμάται -κυριολεκτικά- όρθιος. Οι οιωνοί δεν είναι και οι καλύτεροι! Δύο κατάδικοι δραπετεύουν από τις φυλακές της Δραπετσώνας και σχεδιάζουν να κλέψουν ένα διαμάντι αμύθητης αξίας που φυλάσσεται στην Alexandras Bank, μια περιφερειακή ελληνική τράπεζα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας! Όταν, όμως, μπλέκουν κι άλλοι στο κόλπο, οι εξελίξεις είναι απρόσμενες και όλα πάνε στραβά.

Μίλησε επίσης και για τις αμφιταλαντεύσεις της πριν αποφασίσει να πάρει το δρόμο της υποκριτικής, αφού σπούδασε στη Νομική, αλλά εξάσκησε και το επάγγελμα της δημοσιογράφου, υπογραμμίζοντας ότι έκανε πολλά πέρα- δώθε πριν γίνει ηθοποιός.

Ακόμη μίλησε και για την μεγάλη της αγάπη για το σινεμά λέγοντας χαρακτηριστικά:«το σινεμά είναι η μεγάλη μου αγάπη, γιατί σπανίζουν οι προτάσεις για να κάνω ταινίες».

