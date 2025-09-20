Podcast – Νίκη Παλληκαράκη: «Η μεγάλη φίρμα στις παραστάσεις μας είναι ο Βίκτωρ Ουγκώ»

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με παράδοση στις υπερπαραγωγές (βασισμένες στα σπουδαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας), παρουσιάζει τη θεατρική περίοδο 2025-2026 το κλασικό μυθιστόρημα: «Η Παναγία των Παρισίων», στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Με αυτήν την αφορμή η δημοφιλής πρωταγωνίστρια μίλησε στο topontiki.gr.

Το έργο εξελίσσεται στο μεσαιωνικό Παρίσι όπου ξετυλίγεται μια περιπετειώδης ιστορία με κέντρο δράσης της τον επιβλητικό Ναό της Νοτρ Νταμ.

Κεντρικοί ήρωες είναι ο Κουασιμόδος, ο παραμορφωμένος, καλοκάγαθος κωδωνοκρούστης της Παναγίας των Παρισίων, που ζει απομονωμένος ψηλά στο καμπαναριό με μόνη του συντροφιά τα τερατόμορφα αγαλματάκια της εκκλησίας.

Ακόμη μίλησε και για τη συμμετοχή της στην παράσταση του Θεάτρου Χορν με τίτλο «Μάρτυρας κατηγορίας».

Το πολυβραβευμένο δικαστικό αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, ένα από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ όλων των εποχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο ΧΟΡΝ, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Ύστερα από 360 sold out παραστάσεις και δύο χρόνια αποθεωτικής υποδοχής από κοινό και κριτικούς, ο “Μάρτυρας Κατηγορίας” συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, με τον Γιάννη Βούρο στον ρόλο του Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς και τον Κώστα Κόκλα ως τον δικηγόρο Τζον Μέηχιου.

Τέλος, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της εσωστρέφειας που την ταλαιπωρούσε για χρόνια λέγοντας: «έχω ιαθεί μέσα από το θέατρο, άλλωστε οι περισσότεροι ηθοποιοί είναι εσωστρεφείς».

