20.09.2025 08:48
Νίκος Θρασυβούλου

Νίκη Παλληκαράκη

20.09.2025 07:15

Podcast – Νίκη Παλληκαράκη: «Η μεγάλη φίρμα στις παραστάσεις μας είναι ο Βίκτωρ Ουγκώ»

20.09.2025 07:15
PODCAST PALLIKARAKI SITE 20.09

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με παράδοση στις υπερπαραγωγές (βασισμένες στα σπουδαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας), παρουσιάζει τη θεατρική περίοδο 2025-2026 το κλασικό μυθιστόρημα:  «Η Παναγία των Παρισίων», στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». 

Με αυτήν την αφορμή η δημοφιλής πρωταγωνίστρια μίλησε στο topontiki.gr.

Το έργο εξελίσσεται στο μεσαιωνικό Παρίσι όπου ξετυλίγεται μια περιπετειώδης ιστορία με κέντρο δράσης της τον επιβλητικό Ναό της Νοτρ Νταμ.

Κεντρικοί ήρωες είναι ο Κουασιμόδος, ο παραμορφωμένος, καλοκάγαθος κωδωνοκρούστης της Παναγίας των Παρισίων, που ζει απομονωμένος ψηλά στο καμπαναριό με μόνη του συντροφιά τα τερατόμορφα αγαλματάκια της εκκλησίας. 

Ακόμη μίλησε και για τη συμμετοχή της στην παράσταση του Θεάτρου Χορν με τίτλο «Μάρτυρας κατηγορίας».

Το πολυβραβευμένο δικαστικό αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, ένα από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ όλων των εποχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο ΧΟΡΝ, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Ύστερα από 360 sold out παραστάσεις και δύο χρόνια αποθεωτικής υποδοχής από κοινό και κριτικούς, ο “Μάρτυρας Κατηγορίας” συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, με τον Γιάννη Βούρο στον ρόλο του Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς και τον Κώστα Κόκλα ως τον δικηγόρο Τζον Μέηχιου.

Τέλος, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της εσωστρέφειας που την ταλαιπωρούσε για χρόνια λέγοντας: «έχω ιαθεί μέσα από το θέατρο, άλλωστε οι περισσότεροι ηθοποιοί είναι εσωστρεφείς».

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

