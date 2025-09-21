search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 08:21
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

21.09.2025 07:17

Podcast – Νικορέστης Χανιωτάκης: «Ο Νίκος Ξυλούρης είναι όλη η Ελλάδα»

21.09.2025 07:17
PODCAST XANIOTAKIS SITE 21.09

Ο ταλαντούχος  σκηνοθέτης και ηθοποιός με αφορμή την επανάληψη αρκετών από τις παραστάσεις που σκηνοθετεί, αλλά και τη μεγαλειώδη παράσταση που αναμένεται από τον Δεκέμβριο στο Θέατρο Ήβη, όπου τα Αθηναϊκά Θέατρα θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή τη ζωή και το έργο ενός καλλιτέχνη σύμβολο, του Αρχάγγελου της Κρήτης, του Νίκου Ξυλούρη,  σε δική του σκηνοθεσία, με τη συμμετοχή σε ρόλο έκπληξη της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφερόμενος στην παράσταση που σκηνοθετεί στην εφηβική σκηνή του Θεάτρου Λαμπέτη, για δεύτερη χρονιά, με τίτλο το «Κύμα» είπε ότι έχει μεγάλη ευθύνη κάνοντας θέατρο για εφήβους γιατί αυτό έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τα νέα παιδιά.

Ακόμα αναφέρθηκε στο πώς καταφέρνει και συμμετέχει σε τόσες πολλές θεατρικές δουλειές, τόσο ως σκηνοθέτης όσο και ηθοποιός.

Βεβαίως μίλησε κατά κόρον για το μεγάλο φετινό στοίχημά του, που είναι η σκηνοθεσία του στην παράσταση για τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, σε κείμενο της μητέρας του, Ζαχαρένιας Πετράκη.

Ανέφερε με ενθουσιασμό το παρασκήνιο και την προετοιμασία αυτής της παράστασης όπου τον Νίκο Ξυλούρη θα υποδυθεί ο Αιμιλιανός Σταματάκης.

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο Νίκος Ξυλούρης είναι όλη η Ελλάδα, ο Νίκος Ξυλούρης είναι φως και ότι η παράσταση αυτή θα είναι για τους θεατές μια βιωματική και ανεπανάληπτη εμπειρία.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Νίκη Παλληκαράκη: «Η μεγάλη φίρμα στις παραστάσεις μας είναι ο Βίκτωρ Ουγκώ»

Podcast – Χόστελ: Το ταξιδιωτικό κατάλυμα των νομάδων

Podcast – Μάκης Παπαδημητρίου: «Λύνω τον κύβο Ρούμπικ σε χρόνο κάτω από 15 δευτερόλεπτα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
main_frena
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Φρένα αυτοκινήτου: Από το μεταλλικό τρίξιμο ώς το «μουγκρητό» – 4 προβλήματα που μπορείτε να καταλάβετε από τον ήχο

fwtia_tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρκαγιάς στην Αττάλεια – Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία, 800 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες (Videos)

taliban-2
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Αφγανιστάν: Θα γίνουν «άσχημα πράγματα» αν δεν «δώσετε πίσω» τη βάση Μπάγραμ

gaza_main
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται η ισοπέδωση της Γάζας: Αδιάκοπο το ισραηλινό «σφυροκόπημα» – Θάνατος ή δύσκολη έξοδος οι επιλογές

PODCAST XANIOTAKIS SITE 21.09
PODCASTS

Podcast – Νικορέστης Χανιωτάκης: «Ο Νίκος Ξυλούρης είναι όλη η Ελλάδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 08:21
main_frena
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Φρένα αυτοκινήτου: Από το μεταλλικό τρίξιμο ώς το «μουγκρητό» – 4 προβλήματα που μπορείτε να καταλάβετε από τον ήχο

fwtia_tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρκαγιάς στην Αττάλεια – Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία, 800 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες (Videos)

taliban-2
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Αφγανιστάν: Θα γίνουν «άσχημα πράγματα» αν δεν «δώσετε πίσω» τη βάση Μπάγραμ

1 / 3