Podcast – Νικορέστης Χανιωτάκης: «Ο Νίκος Ξυλούρης είναι όλη η Ελλάδα»

Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης και ηθοποιός με αφορμή την επανάληψη αρκετών από τις παραστάσεις που σκηνοθετεί, αλλά και τη μεγαλειώδη παράσταση που αναμένεται από τον Δεκέμβριο στο Θέατρο Ήβη, όπου τα Αθηναϊκά Θέατρα θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή τη ζωή και το έργο ενός καλλιτέχνη σύμβολο, του Αρχάγγελου της Κρήτης, του Νίκου Ξυλούρη, σε δική του σκηνοθεσία, με τη συμμετοχή σε ρόλο έκπληξη της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφερόμενος στην παράσταση που σκηνοθετεί στην εφηβική σκηνή του Θεάτρου Λαμπέτη, για δεύτερη χρονιά, με τίτλο το «Κύμα» είπε ότι έχει μεγάλη ευθύνη κάνοντας θέατρο για εφήβους γιατί αυτό έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τα νέα παιδιά.

Ακόμα αναφέρθηκε στο πώς καταφέρνει και συμμετέχει σε τόσες πολλές θεατρικές δουλειές, τόσο ως σκηνοθέτης όσο και ηθοποιός.

Βεβαίως μίλησε κατά κόρον για το μεγάλο φετινό στοίχημά του, που είναι η σκηνοθεσία του στην παράσταση για τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, σε κείμενο της μητέρας του, Ζαχαρένιας Πετράκη.

Ανέφερε με ενθουσιασμό το παρασκήνιο και την προετοιμασία αυτής της παράστασης όπου τον Νίκο Ξυλούρη θα υποδυθεί ο Αιμιλιανός Σταματάκης.

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο Νίκος Ξυλούρης είναι όλη η Ελλάδα, ο Νίκος Ξυλούρης είναι φως και ότι η παράσταση αυτή θα είναι για τους θεατές μια βιωματική και ανεπανάληπτη εμπειρία.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Νίκη Παλληκαράκη: «Η μεγάλη φίρμα στις παραστάσεις μας είναι ο Βίκτωρ Ουγκώ»

Podcast – Χόστελ: Το ταξιδιωτικό κατάλυμα των νομάδων

Podcast – Μάκης Παπαδημητρίου: «Λύνω τον κύβο Ρούμπικ σε χρόνο κάτω από 15 δευτερόλεπτα»