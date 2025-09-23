Podcast – Γιάννης Βούρος: «Είναι αλήθεια! Πάω στη Νέα Δημοκρατία και δεν απολογούμαι σε κανέναν»

Το πολυβραβευμένο δικαστικό αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, ένα από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ όλων των εποχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο ΧΟΡΝ, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Ύστερα από 360 sold out παραστάσεις και δύο χρόνια αποθεωτικής υποδοχής από κοινό και κριτικούς, ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, με τον Γιάννη Βούρο στον ρόλο του Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς, τον Κώστα Κόκλα ως τον δικηγόρο Τζον Μέηχιου, την Ευγενία Δημητροπούλου ως την αινιγματική σύζυγο Ρομέιν και τον Όμηρο Πουλάκη στον ρόλο του κατηγορούμενου Λέοναρντ Βόουλ, πλαισιωμένους από τους Μελίνα Βαμβακά, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη και Νίκη Παλληκαράκη, σε μια παράσταση γεμάτη ένταση και ανατροπές που καθηλώνει μέχρι το αποκαλυπτικό της φινάλε.

Με αυτήν την αφορμή ο ηθοποιός , σκηνοθέτης και πολίτικος μίλησε στο topontiki.gr.

Αφού αναφέρθηκε στην υπόθεση και στη συμμετοχή του στην επιτυχημένοι παράσταση, μίλησε εκτενώς για την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία, αναφέροντας σειρά επιχειρημάτων για την απόφασή του αυτή.

Είπε ότι πλέον το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτό που υπηρέτησε από το 1981 και ότι σήμερα ψάχνει το κόμμα αυτό να βρει με την πυξίδα του τον μαγνητικό Βορρά με ουτοπικούς στόχους.

Ακόμα είπε ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις για καταλληλότερος πρωθυπουργός έχει πολύ χαμηλά ποσοστά.

Τόνισε ότι πάντα ο ίδιος είχε κεντρώες αντιλήψεις που σήμερα εκφράζονται από τις θέσεις της ΝΔ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι για τη χώρα το πιο κατάλληλο κόμμα αυτή την περίοδο.

Ξεκαθάρισε ότι αυτή η συνεργασία δεν έχει κανένα «αντάλλαγμα» και ότι δεν έχει να κερδίσει πλέον τίποτα από την πολιτική, παρά μόνο να προσφέρει για το κοινό καλό.

Τέλος δεν παρέλειψε (χωρίς να επεκταθεί) να εκφράσει την πικρία του για την αγνωμοσύνη που εισέπραξε στην επανεκλογή του στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας από πολλούς και κυρίως ανθρώπους της επίσημης ΑΕΚ, που τόσο βοήθησε απο τη θέση του Δημάρχου…

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Νικορέστης Χανιωτάκης: «Ο Νίκος Ξυλούρης είναι όλη η Ελλάδα»

Podcast – Νίκη Παλληκαράκη: «Η μεγάλη φίρμα στις παραστάσεις μας είναι ο Βίκτωρ Ουγκώ»

Podcast – Χόστελ: Το ταξιδιωτικό κατάλυμα των νομάδων