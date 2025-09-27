Podcast – Αριστοτέλης Ρήγας: «Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει ελπίδα»

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, η σκηνή της Αρχιτεκτονικής Club Live Stage στο Γκάζι υποδέχεται δύο από τους κορυφαίους stand-up κωμικούς της Ελλάδας: την Κατερίνα Βρανά και τον Αριστοτέλη Ρήγα.

Με αυτή την αφορμή o ξεχωριστός κωμικός μίλησε στο topontiki.gr.

Ο Αριστοτέλης Ρήγας, με το ιδιαίτερο μουσικο-χιουμοριστικό του στυλ, συνδυάζει τον ρυθμό, τις νότες και τις ατάκες σε μια παράσταση που πάντα ξαφνιάζει και ενθουσιάζει.

Η Κατερίνα Βρανά, με την εκρηκτική προσωπικότητα, το ανατρεπτικό της χιούμορ και τον αστείρευτο αυτοσαρκασμό, έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μαζί, οι δύο τους υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη αυθεντικό γέλιο, απρόβλεπτες στιγμές και αστείρευτη ενέργεια.

Αφού αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της παράστασης και στα μελλοντικά του σχέδια, αποκάλυψε και πτυχές του πραγματικά δύσκολου είδους κωμωδίας το οποίο υπηρετεί.

Είπε ότι ο αυτοσχεδιασμός δεν χωράει όταν είσαι πάνω στη σκηνή γιατί όλα είναι σκηνοθετημένα και προβαρισμένα στην εντέλεια.

Πολλές φορές κάνουμε επίτηδες παύσεις σαν να ζητάμε το γέλιο από τους θεατές.

