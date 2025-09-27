search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 08:39
Νίκος Θρασυβούλου

27.09.2025 07:15

Podcast – Αριστοτέλης Ρήγας: «Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει ελπίδα»

27.09.2025 07:15
PODCAST RIGAS SITE 27.09

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, η σκηνή της Αρχιτεκτονικής Club Live Stage στο Γκάζι υποδέχεται δύο από τους κορυφαίους stand-up κωμικούς της Ελλάδας: την Κατερίνα Βρανά και τον Αριστοτέλη Ρήγα.

Με αυτή την αφορμή o ξεχωριστός κωμικός μίλησε στο topontiki.gr.

Ο Αριστοτέλης Ρήγας, με το ιδιαίτερο μουσικο-χιουμοριστικό του στυλ, συνδυάζει τον ρυθμό, τις νότες και τις ατάκες σε μια παράσταση που πάντα ξαφνιάζει και ενθουσιάζει.

Η Κατερίνα Βρανά, με την εκρηκτική προσωπικότητα, το ανατρεπτικό της χιούμορ και τον αστείρευτο αυτοσαρκασμό, έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μαζί, οι δύο τους υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη αυθεντικό γέλιο, απρόβλεπτες στιγμές και αστείρευτη ενέργεια.

Αφού αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της παράστασης και στα μελλοντικά του σχέδια, αποκάλυψε και πτυχές του πραγματικά δύσκολου είδους κωμωδίας το οποίο υπηρετεί.

Είπε ότι ο αυτοσχεδιασμός δεν χωράει όταν είσαι πάνω στη σκηνή γιατί όλα είναι σκηνοθετημένα και προβαρισμένα στην εντέλεια.

Πολλές φορές κάνουμε επίτηδες παύσεις σαν να ζητάμε το γέλιο από τους θεατές.

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

panos routsi syntagma- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Σύνταγμα: Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Video)

Dakota-Johnson-new
LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

