search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 20:54
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

05.10.2025 07:10

Podcast – Ένκε Φεζολλάρι: «Στην Αλβανία υπάρχει σήμερα μεγάλη άνθηση του θεάτρου»

05.10.2025 07:10
PODCAST FEZOLLARI SITE 05.10

Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης  παρουσιάζει τον «Φιλοκτήτη» του Γιάννη Ρίτσου στο Θέατρο Noūs- Creative space για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων κάθε Κυριακή στις 18:00 από τις 5 Οκτωβρίου. 

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφερόμενος στο εμβληματικό αυτό έργο του μεγάλου ποιητή είπε ότι ο μονόλογος αυτός του Γιάννη Ρίτσου είναι ένα ποίημα ταυτότητας και ένα παιχνίδι με μάσκες: ο ποιητής προσπαθεί να συμφιλιώσει δύο πλευρές του εαυτού, με τον Νεοπτόλεμο, ως πιο ανθρώπινο και λιγότερο πολεμιστή, να αντιπροσωπεύει την ιδιωτική πλευρά του Εγώ, και τον Φιλοκτήτη, ταυτισμένο με τον πόλεμο και τη νίκη, να συμβολίζει τη δημόσια.

Μπορεί ο Φιλοκτήτης στο τέλος να αποφασίζει να εγκαταλείψει την εξορία του, το ποίημα όμως περιστρέφεται γύρω από τον ευάλωτο και ευαίσθητο Νεοπτόλεμο.

Μιλά επίσης  για όλα όσα μας ταλανίζουν: την εσωτερική μοναξιά του ανθρώπου, το προσωπικό και κοινωνικό-ιστορικό τραύμα του ατόμου και της κοινωνίας, τη συμφιλίωση, το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα και τα παιχνίδια εξουσίας.

 Σχολιάζοντας την επικαιρότητα είπε ότι η κοινωνία μας σήμερα βρίσκεται εκτός ορίων και ότι καταφύγιο των ανθρώπων είναι η τέχνη.

Τόνισε ακόμα ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Αλβανία το θέατρο γνωρίζει μεγάλη άνθηση.

Κλείνοντας είπε χαρακτηριστικά ότι κάνοντας μια ακόμα παράσταση για τον Ρίτσο είναι σαν να “επιστρέφω στον μπαμπά μου”.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Γιάννης Τσορτέκης: «Με εντυπωσιάζει πολύ η φετινή ομάδα της ΑΕΚ»

Podcast – Νεπάλ: Όταν η θρησκεία κάνει τέχνη

Podcast – Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Είπα “ναι” στην τηλεόραση και το βιβλίο της Λένας Μαντά είναι ο λόγος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
idf gaza
ΚΟΣΜΟΣ

IDF: «Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν οι μάχες»

aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή και διπλό στις καθυστερήσεις για την Ένωση

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πηγές Χαμάς στο Al Arabiya: Παραδίδουμε τα όπλα υπό όρους

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρελαίνει κόσμο ο Λεβαδειακός στην Super League: Σκόρπισε τον Παναιτωλικό (6-0) και έπιασε τον Άρη στην 4η θέση

gaza11
ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους όλη η Ευρώπη για την Παλαιστίνη: Μαζικές διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 20:54
idf gaza
ΚΟΣΜΟΣ

IDF: «Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν οι μάχες»

aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή και διπλό στις καθυστερήσεις για την Ένωση

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πηγές Χαμάς στο Al Arabiya: Παραδίδουμε τα όπλα υπό όρους

1 / 3