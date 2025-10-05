Podcast – Ένκε Φεζολλάρι: «Στην Αλβανία υπάρχει σήμερα μεγάλη άνθηση του θεάτρου»

Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης παρουσιάζει τον «Φιλοκτήτη» του Γιάννη Ρίτσου στο Θέατρο Noūs- Creative space για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων κάθε Κυριακή στις 18:00 από τις 5 Οκτωβρίου.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφερόμενος στο εμβληματικό αυτό έργο του μεγάλου ποιητή είπε ότι ο μονόλογος αυτός του Γιάννη Ρίτσου είναι ένα ποίημα ταυτότητας και ένα παιχνίδι με μάσκες: ο ποιητής προσπαθεί να συμφιλιώσει δύο πλευρές του εαυτού, με τον Νεοπτόλεμο, ως πιο ανθρώπινο και λιγότερο πολεμιστή, να αντιπροσωπεύει την ιδιωτική πλευρά του Εγώ, και τον Φιλοκτήτη, ταυτισμένο με τον πόλεμο και τη νίκη, να συμβολίζει τη δημόσια.

Μπορεί ο Φιλοκτήτης στο τέλος να αποφασίζει να εγκαταλείψει την εξορία του, το ποίημα όμως περιστρέφεται γύρω από τον ευάλωτο και ευαίσθητο Νεοπτόλεμο.

Μιλά επίσης για όλα όσα μας ταλανίζουν: την εσωτερική μοναξιά του ανθρώπου, το προσωπικό και κοινωνικό-ιστορικό τραύμα του ατόμου και της κοινωνίας, τη συμφιλίωση, το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα και τα παιχνίδια εξουσίας.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα είπε ότι η κοινωνία μας σήμερα βρίσκεται εκτός ορίων και ότι καταφύγιο των ανθρώπων είναι η τέχνη.

Τόνισε ακόμα ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Αλβανία το θέατρο γνωρίζει μεγάλη άνθηση.

Κλείνοντας είπε χαρακτηριστικά ότι κάνοντας μια ακόμα παράσταση για τον Ρίτσο είναι σαν να “επιστρέφω στον μπαμπά μου”.

