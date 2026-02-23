search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 14:31
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 12:48

Η επιστροφή των «Ρεβάνς»

23.02.2026 12:48
revans_main

Οι Ρεβάνς επιστρέφουν με τον τρίτο τους δίσκο με τίτλο «Τι συνέβη;» και τον παρουσιάζουν ζωντανά στο “ΙΛΙΟΝ plus”, σε μια ξεχωριστή συναυλία την Πέμπτη 12 Μαρτίου σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική τους διαδρομή.

Μετά από μία τριετή δημιουργική συνεργασία με τη Ρίτα Αντωνοπούλου, καθώς και τις εκτεταμένες περιοδείες τους σε Ελλάδα και Κύπρο με σημαντικούς σταθμούς το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το θέατρο Απόλλων στη Σύρο, τις «Βραδιές πολιτισμού της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας» με τη συμμετοχή του Δημήτρη Ζερβουδάκη, το συγκρότημα επιστρέφει.

Στις ξεχωριστές στιγμές της παρουσίας τους στη μουσική σκηνή να ξεχωρίσουμε ακόμα και τη ζωντανή ηχογράφηση του αφιερώματός τους στον Θάνο Μικρούτσικο στη μουσική σκηνή Κύτταρο που πρόκειται να κυκλοφορήσει σε διπλό βινύλιο, μετά τις εμφανίσεις τους σε πλήθος συναυλιών αλληλεγγύης οργανωμένες είτε από καλλιτεχνικά σωματεία είτε από συλλογικότητες, και με ήδη δυο δίσκους στις αποσκευές τους («Οι κύκλοι των πουλιών», 2019 και «Τσάι στο Παλέρμο», 2021).


Στο live στο ΙΛΙΟΝ plus το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά ζωντανά τα νέα τραγούδια των Ρεβάνς, επιλεγμένες στιγμές από την προηγούμενη δισκογραφία τους καθώς και κάποιες διασκευές παλαιότερων τραγουδιών αγαπημένων τους δημιουργών. Με την ατμόσφαιρα άκρως ηλεκτρική και το κλαριν(έτ)ο να επιχειρεί σε νέους πειραματικούς ήχους και να συνδιαλέγεται με τις δυναμικές κιθάρες και τους έντονους ρυθμούς, το συγκρότημα θα μας μεταφέρει σε έναν κόσμο που «κανείς δεν ήξερε πως παίζει σε ταινία, κανείς δε ξέρει πότε πέρασε την πύλη».

Όλοι οι συμμετέχοντες του δίσκου, ο Βασίλης Ράλλης, ο Τάσος Κοφοδήμος, η Ολίνα Άλση, η Άννα Χρυσάνθου, ο Ηλίας Βαμβακούσης, ο Πάρις Ρούπος, ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος και ο Θοδωρής Καρέλλας, θα δώσουν το παρόν σε μια βραδιά γιορτής, μνήμης και μουσικής συνέχειας.

INFO:
ΊΛΙΟΝ plus, Κοδριγκτώνος 17- Ώρα έναρξης 21.15-Τιμή εισόδου 8 ευρώ (προπώληση) 10 ευρώ (ταμείο)- Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/rebans/ti-synebi/parousiasi-diskou-live/

Διαβάστε επίσης:

BAFTA: Καλύτερη ταινία και βραβείο σκηνοθεσίας η «Μια μάχη μετά την άλλη»

Ντέιβιντ Σάτσετ: Ο θρυλικός Πουαρό πρωταγωνιστεί σε ντοκιμαντέρ – αποκάλυψη για την Αίγυπτο

Το APT των Bruno Mars και Rose ανακηρύχθηκε το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις το 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oreivates
ΕΛΛΑΔΑ

Στον 74χρονο ορειβάτη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Βελούχι – Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: «Ένας απλός άνθρωπος είναι» λέει κάτοικος της Ύδρας – Σε ρυθμούς Χόλιγουντ ξανά από αύριο το νησί

andrew_2302_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Βροχή» οι καταγγελίες κατά του Άντριου: Χρέωνε τα κρατικά ταμεία για υπηρεσίες μασάζ και πολυτελή ταξίδια

doukas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας: Οι ευχές από τον Λόφο του Φιλοπάππου και το ραντεβού για το 2027

snow
ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της χιονοθύελλας οι βορειοανατολικές ΗΠΑ: Πάνω από 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 14:30
oreivates
ΕΛΛΑΔΑ

Στον 74χρονο ορειβάτη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Βελούχι – Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: «Ένας απλός άνθρωπος είναι» λέει κάτοικος της Ύδρας – Σε ρυθμούς Χόλιγουντ ξανά από αύριο το νησί

andrew_2302_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Βροχή» οι καταγγελίες κατά του Άντριου: Χρέωνε τα κρατικά ταμεία για υπηρεσίες μασάζ και πολυτελή ταξίδια

1 / 3