Η επιστροφή των «Ρεβάνς»

Οι Ρεβάνς επιστρέφουν με τον τρίτο τους δίσκο με τίτλο «Τι συνέβη;» και τον παρουσιάζουν ζωντανά στο “ΙΛΙΟΝ plus”, σε μια ξεχωριστή συναυλία την Πέμπτη 12 Μαρτίου σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική τους διαδρομή.

Μετά από μία τριετή δημιουργική συνεργασία με τη Ρίτα Αντωνοπούλου, καθώς και τις εκτεταμένες περιοδείες τους σε Ελλάδα και Κύπρο με σημαντικούς σταθμούς το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το θέατρο Απόλλων στη Σύρο, τις «Βραδιές πολιτισμού της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας» με τη συμμετοχή του Δημήτρη Ζερβουδάκη, το συγκρότημα επιστρέφει.

Στις ξεχωριστές στιγμές της παρουσίας τους στη μουσική σκηνή να ξεχωρίσουμε ακόμα και τη ζωντανή ηχογράφηση του αφιερώματός τους στον Θάνο Μικρούτσικο στη μουσική σκηνή Κύτταρο που πρόκειται να κυκλοφορήσει σε διπλό βινύλιο, μετά τις εμφανίσεις τους σε πλήθος συναυλιών αλληλεγγύης οργανωμένες είτε από καλλιτεχνικά σωματεία είτε από συλλογικότητες, και με ήδη δυο δίσκους στις αποσκευές τους («Οι κύκλοι των πουλιών», 2019 και «Τσάι στο Παλέρμο», 2021).



Στο live στο ΙΛΙΟΝ plus το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά ζωντανά τα νέα τραγούδια των Ρεβάνς, επιλεγμένες στιγμές από την προηγούμενη δισκογραφία τους καθώς και κάποιες διασκευές παλαιότερων τραγουδιών αγαπημένων τους δημιουργών. Με την ατμόσφαιρα άκρως ηλεκτρική και το κλαριν(έτ)ο να επιχειρεί σε νέους πειραματικούς ήχους και να συνδιαλέγεται με τις δυναμικές κιθάρες και τους έντονους ρυθμούς, το συγκρότημα θα μας μεταφέρει σε έναν κόσμο που «κανείς δεν ήξερε πως παίζει σε ταινία, κανείς δε ξέρει πότε πέρασε την πύλη».

Όλοι οι συμμετέχοντες του δίσκου, ο Βασίλης Ράλλης, ο Τάσος Κοφοδήμος, η Ολίνα Άλση, η Άννα Χρυσάνθου, ο Ηλίας Βαμβακούσης, ο Πάρις Ρούπος, ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος και ο Θοδωρής Καρέλλας, θα δώσουν το παρόν σε μια βραδιά γιορτής, μνήμης και μουσικής συνέχειας.

INFO:

ΊΛΙΟΝ plus, Κοδριγκτώνος 17- Ώρα έναρξης 21.15-Τιμή εισόδου 8 ευρώ (προπώληση) 10 ευρώ (ταμείο)- Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/rebans/ti-synebi/parousiasi-diskou-live/

