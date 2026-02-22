Ντέιβιντ Σάτσετ: Ο θρυλικός Πουαρό πρωταγωνιστεί σε ντοκιμαντέρ – αποκάλυψη για την Αίγυπτο

Ο Ντέιβιντ Σάτσετ (Sir David Suchet) επεκτείνει το «σύμπαν» του γύρω από την Αγκάθα Κρίστι (Agatha Christie) με ένα οδοιπορικό στον ποταμό Νείλο.

Ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος ενσάρκωσε τον Ηρακλή Πουαρό με εξαιρετική επιτυχία σε δεκάδες διασκευές έργων της βασίλισσας των μυστηρίων, θα παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ «Mysteries on the Nile with Sir David Suchet».

