Ντέιβιντ Σάτσετ: Ο θρυλικός Πουαρό πρωταγωνιστεί σε ντοκιμαντέρ – αποκάλυψη για την Αίγυπτο

Ο Ντέιβιντ Σάτσετ (Sir David Suchet) επεκτείνει το «σύμπαν» του γύρω από την Αγκάθα Κρίστι (Agatha Christie) με ένα οδοιπορικό στον ποταμό Νείλο.
Ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος ενσάρκωσε τον Ηρακλή Πουαρό με εξαιρετική επιτυχία σε δεκάδες διασκευές έργων της βασίλισσας των μυστηρίων, θα παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ «Mysteries on the Nile with Sir David Suchet».
