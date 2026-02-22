search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 13:03
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 12:09

Ντέιβιντ Σάτσετ: Ο θρυλικός Πουαρό πρωταγωνιστεί σε ντοκιμαντέρ – αποκάλυψη για την Αίγυπτο

22.02.2026 12:09
Sir David Suchet

Ο Ντέιβιντ Σάτσετ (Sir David Suchet) επεκτείνει το «σύμπαν» του γύρω από την Αγκάθα Κρίστι (Agatha Christie) με ένα οδοιπορικό στον ποταμό Νείλο.

Ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος ενσάρκωσε τον Ηρακλή Πουαρό με εξαιρετική επιτυχία σε δεκάδες διασκευές έργων της βασίλισσας των μυστηρίων, θα παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ «Mysteries on the Nile with Sir David Suchet».

Διαβάστε επίσης:

Το APT των Bruno Mars και Rose ανακηρύχθηκε το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις το 2025

Μια μεγάλη ορχήστρα, ένας διάσημος μαέστρος

Ανδριάνα Μπάμπαλη & Πέννυ Μπαλτατζή σε «Τραγούδια που έπαιζαν στο πικ απ» – Στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης – Τραυματίες 4 ανήλικοι (Video)

ilikiomenos_xeria
ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοικογενειακή βία: 41χρονος χτύπησε με πιρούνι τον πατέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι τους στη Μόρια

limnos_kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αίτημα να κηρυχθεί η Λήμνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα, κλειστά σχολεία

oreivatis_diasosi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον 74χρονο πεζοπόρο που αγνοείται στο Βελούχι – Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης

karanikas_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καρανίκας για Νίκαια: «Εκεί χάθηκε το δίκιο του εργάτη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 12:54
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης – Τραυματίες 4 ανήλικοι (Video)

ilikiomenos_xeria
ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοικογενειακή βία: 41χρονος χτύπησε με πιρούνι τον πατέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι τους στη Μόρια

limnos_kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αίτημα να κηρυχθεί η Λήμνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα, κλειστά σχολεία

1 / 3