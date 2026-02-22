search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 23:16
22.02.2026 22:58

BAFTA: Καλύτερη ταινία και βραβείο σκηνοθεσίας η «Μια μάχη μετά την άλλη»

22.02.2026 22:58
bafta-vraveia-nikites

Η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», η μαύρη κωμωδία του Αμερικανού σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον που αφηγείται την καταδίωξη πρώην επαναστατών από λευκούς ρατσιστές στις ΗΠΑ απέσπασε απόψε το βραβείο BAFTA καλύτερης ταινίας.

Ο Άντερσον, που ήταν δύο φορές υποψήφιος στο παρελθόν, κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, καταγράφοντας την πρώτη νίκη του στην κατηγορία αυτή απέναντι σε σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Λάνθιμος (“Βουγονία”), η Κλόε Ζάο (“Hamnet”) και ο Ράιαν Κούγκλερ (“Sinners”).

Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Βρετανό ηθοποιό Ρόμπερτ Αραμάγιο για την ερμηνεία του στην ταινία “I swear”, ένα βιογραφικό δράμα του Κερκ Τζόουνς που βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός Σκωτσέζου ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ

Η Τζέσι Μπάκλεϊ, το μεγάλο φαβορί στην κατηγορία της, κέρδισε όπως αναμενόταν το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την ταινία “Hamnet”.

Τα βραβεία δεύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου πήγαν στον Σον Πεν (“Μια μάχη μετά την άλλη”) και τη Γούνμι Μοσάκου (“Sinners”).

Καλύτερη βρετανική ταινία αναδείχθηκε η “Hamnet” και καλύτερη ξενόγλωσση ταινία (μη αγγλόφωνη), η νορβηγική “Συναισθηματική αξία”.

Το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων απέσπασε η “Zootopia 2”.

1 / 3