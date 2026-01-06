search
06.01.2026
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

06.01.2026 07:35

Podcast – Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Θα γίνω πατέρας για δεύτερη φορά, σε πολύ δύσκολους καιρούς»

06.01.2026 07:35
PODCAST TSALTABASIS SITE 06.01

Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο sold out παραστάσεων στην Αθήνα στο θέατρο Αθηνά και στην Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κολοσσαίον, η ξεκαρδιστική κωμωδία «ΟΛΑ… ΛΑΘΟΣ!» των Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields, που έχει κατακτήσει τα βραβεία και τους κριτικούς σε Ευρώπη και Αμερική, έρχεται στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, από τις 17 Ιανουαρίου.

Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής κωμικός μίλησε στο topontiki.gr.

Το έργο έχει μεταφραστεί ήδη σε 30 γλώσσες και έχει παιχτεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ενώ ανεβαίνει για συνεχόμενες θεατρικές σεζόν στο Λονδίνο, από το 2012 και στο Broadway, από το 2017. Ένα έργο, έξι φιλόδοξοι ηθοποιοί, δυο φιλότιμοι τεχνικοί και μια πρεμιέρα που πρέπει να πραγματοποιηθεί με επιτυχία! Παρά τις συνεχείς προσπάθειες τους, η τύχη φαίνεται να μην είναι με το μέρος τους και οι απρόβλεπτες καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας μία σειρά από ανατρεπτικές, τραγελαφικές και απολαυστικά λάθος καταστάσεις.

Μίλησε επίσης και για την καινούρια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί, με τίτλο: «Φίλοι για πάντα» που σύντομα θα βγει στις αίθουσες.

Ακόμα ανακοίνωσε με μεγάλη χαρά ότι σύντομα θα γίνει για δεύτερη φορά πατέρας.

