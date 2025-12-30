Podcast – Φωτεινή Ντεμίρη: «Ο ηθοποιός ψήνεται στο θέατρο»

Το νέο έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις!», μία σπιρτόζικη ιστορία φόνων, γεμάτη από ίντριγκες, ανατροπές και το κομψό χιούμορ που ταιριάζει στο αστικό κλίμα της δεκαετίας του 1950, διαδραματίζεται σ΄ ένα νησί του Αργοσαρωνικού στις αρχές της δεκαετίας του ’50 και παρουσιάζεται στη μόνιμη θεατρική στέγη του πολυγραφότατου συγγραφικού διδύμου, το θέατρο Πειραιώς 131.

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά) : Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Μανώλης Κλωνάρης, Άννα Μενενάκου, Φωτεινή Ντεμίρη, Δανάη Παππά, Δανάη Τάγαρη, Γιάννης Σίντος, Μαρία Φιλίππου και παίζουν από Πέμπτη έως και Κυριακή.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση της παράστασης, είμαστε στη δεκαετία του ’50. Καλοκαίρι.Η νεαρή Λένα Δροσίνου (Δανάη Παππά) καλεί δύο φιλικά της ζευγάρια και τον θείο της Μίμη Δαμιανό (Αλέξανδρο Αντωνόπουλο) με τη γυναίκα του, τη Φωφώ (Φωτεινή Ντεμίρη) – λάτρη αστυνομικών ιστοριών- στο σπίτι της στον Πόρο, για να περάσουν όλοι μαζί, λίγες ξέγνοιαστες μέρες διακοπών. Τις διακοπές στη βίλλα της Λένας όμως, αναστατώνει ξαφνικά μια αποτυχημένη απόπειρα φόνου και λίγο αργότερα, δύο πτώματα.

Τα μέλη της παρέας μειώνονται απότομα. Υποψίες, αστυνομία, υποθέσεις, αγωνία.

Πως γίνεται να υπάρχει δολοφόνος ανάμεσά τους, αφού όλοι είναι φίλοι; Φίλοι και συγγενείς μάλιστα.

Η ηθοποιός μίλησε ακόμα και για τις τηλεοπτικές της συμμετοχές , αλλά και για την παράσταση του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά με τίτλο: «Ο φονιάς» σε κείμενο Βασίλη Κατσικονούρη και σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη που επίσης συμμετέχει.

