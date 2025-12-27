search
27.12.2025
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

27.12.2025

Podcast – Γεράσιμος Ευαγγελάτος : «Ο κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι κάνει λάθος εστέτ διαχείριση στο έργο του»

27.12.2025 07:20
PODCAST EYAGELATOS SITE 27.12

Το “Hotel Amour”, το νέο πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη, παίρνει παράταση και συνεχίζει και μετά τις γιορτές να μας παρασύρει σε νύχτες όπου όλα επιτρέπονται στο θέατρο Ακροπόλ.

Λαμπεροί πρωταγωνιστές οι Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Από τις 12 Ιανουαρίου, το ξενοδοχείο της επιθυμίας αλλάζει ώρα και μέρα παράστασης, κάθε Δευτέρα στις 8.30 μ.μ. Μέχρι τότε συνεχίζεται τα δευτερότριτα στις 9 μ.μ. (έως 6/1). Την ανατρεπτική σκηνοθεσία υπογράφει η Σμαράγδα Καρύδη, το πολυμορφικό σκηνικό ο Γιώργος Γαβαλάς, τα εντυπωσιακά κοστούμια η Ηλένια Δουλαδίρη και τις δυναμικές χορογραφίες η Νεφέλη Θεοδότου.

Με αυτή την αφορμή ο στιχουργός και κειμενογράφος της παράστασης μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με το έργο είπε ότι το “Hotel Amour”, είναι ένα σύγχρονο, ελληνικό πρωτότυπο μιούζικαλ που εξερευνά με ευαισθησία και ειλικρίνεια την επιθυμία, τον έρωτα και τη φθορά του, το σεξ και την αμηχανία του, αλλά και τη βαθιά ανάγκη όλων μας για επαφή.

Με φόντο ένα σκηνικό απόλυτης ελευθερίας, και υπό τους ρυθμούς μιας εκρηκτικής ζωντανής ορχήστρας, μετατρέπει την παρακμή σε ποίηση και το τραγούδι σε καταφύγιο. 

Ακόμα μίλησε και για την μακροχρόνια συνεργασία του με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τη Νατάσσα Μποφίλιου, λέγοντας ότι ξεκινούν τη δημιουργία  νέου δίσκου.

